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В зоне СВО погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края

В зоне СВО погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края - РИА Новости, 06.08.2025

В зоне СВО погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края

Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук, который служил в отряде БАРС-8 "Хабаровск", погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:35:00+03:00

2025-08-06T13:35:00+03:00

2025-08-06T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

хабаровский край

ульчский район

дмитрий демешин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук, который служил в отряде БАРС-8 "Хабаровск", погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Наш земляк Фёдор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Фёдор Васильевич служил в отряде БАРС-8 "Хабаровск". В мае ему исполнился 51 год", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что каждая потеря защитника Родины — боль, навсегда врезающаяся в сердце, уточнив, что особенно тяжело узнавать о гибели человека, с которым был знаком и вместе работал. "Глубоко соболезную супруге и детям, родным нашего товарища. Фёдор Васильевич был настоящим патриотом — своего района, Хабаровского края и всей страны. Искренне был предан своей земле и людям. Он, как настоящий мужчина, делал, что должно. Вечная слава Герою!" - добавил губернатор Хабаровского края.

хабаровский край

ульчский район

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происшествия, хабаровский край, ульчский район, дмитрий демешин