https://ria.ru/20250806/germaniya-2033821217.html

Деятели культуры подписали призыв к Мерцу остановить экспорт оружия

Деятели культуры подписали призыв к Мерцу остановить экспорт оружия - РИА Новости, 06.08.2025

Деятели культуры подписали призыв к Мерцу остановить экспорт оружия

Более 360 деятелей культуры в Германии подписали призыв к канцлеру Фридриху Мерцу прекратить экспорт оружия в Израиль из-за ситуации в секторе Газа, следует из... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:42:00+03:00

2025-08-06T23:42:00+03:00

2025-08-06T23:42:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Более 360 деятелей культуры в Германии подписали призыв к канцлеру Фридриху Мерцу прекратить экспорт оружия в Израиль из-за ситуации в секторе Газа, следует из открытого письма, опубликованного на сайте онлайн-петиций гуманитарного движения Avaaz. В списке подписавшихся на текущий момент значатся 367 деятелей культуры. В конце прошлого месяца, когда адресованное Мерцу открытое письмо было опубликовано, подписавшихся было около 200. В открытом письме, озаглавленном "Не позвольте Газе умереть, господин Мерц", деятели культуры призывают канцлера прекратить экспорт немецкого оружия в Израиль, приостановить действие соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и потребовать немедленного прекращения огня и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи. В письме говорится, что канцлер в последние дни критиковал израильское правительство, но "одни только слова не спасают жизни", поэтому необходимо подкрепить их действиями. Подписавшие письмо осуждают "ужасные преступления" палестинского движения ХАМАС "самым решительным образом", но подчеркивают, что ни одно преступление не узаконивает коллективное наказание миллионов невинных людей. Письмо подписали известные актеры и актрисы - Кристиана Пауль, Даниэль Брюль, Бенно Фюрман, телеведущий Йоко Винтершайдт, комик Тедди Теклебран, музыканты Ширин Дэвид, Ski Aggu, Ebow и многие другие. Первого августа министерство обороны и министерство иностранных дел ФРГ сообщили в совместном заявлении, что самолеты бундесвера сбросили с воздуха первые поддоны с продовольствием и медикаментами в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Мерц ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором призвал его незамедлительно предоставить гуманитарную помощь голодающим жителям сектора Газа и сделать всё возможное для прекращения огня. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, в свою очередь, во время своего визита в Израиль заявил журналистам, что из-за действий в секторе Газа и политики израильских властей Израилю грозит международная изоляция и "болезненные последствия" в результате европейских контрмер. Вадефуль подчеркнул, что Израиль должен доказать, что не проводит политики изгнания и аннексии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250806/opros-2033588931.html

https://ria.ru/20250727/igrail-2031761553.html

https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032303192.html

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в мире, израиль, германия, фридрих мерц