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Епископ назвал произволом обыск у немецкого пастора с гражданством России - РИА Новости, 06.08.2025
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19:28 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/germaniya-2033799800.html
Епископ назвал произволом обыск у немецкого пастора с гражданством России
Епископ назвал произволом обыск у немецкого пастора с гражданством России - РИА Новости, 06.08.2025
Епископ назвал произволом обыск у немецкого пастора с гражданством России
Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский назвал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:28:00+03:00
2025-08-06T19:28:00+03:00
в мире
дуйсбург
германия
северный рейн-вестфалия
сергей ряховский
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский назвал в беседе с РИА Новости вопиющим произволом обыск у принявшего российское гражданство немецкого пастора Александра Эппа и его избиение немецкой полицией в Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). По информации РОСХВЕ, основатель евангелической церковной общины Wera Forum в Дуйсбурге 64-летний пастор Эпп ранее принял российское гражданство. Представители отдела специального назначения полиции (SEK) 30 июля ворвалась в его дом без предупреждения под предлогом правоохранительных действий, взорвав входную дверь. Он сам при этом был сильно избит до кровотечения, несмотря на согласие сотрудничать и полное отсутствие какого-либо сопротивления. Впоследствии также были обысканы помещения общины, включая детские площадки. Как утверждает Западногерманское радио (WDR), при этом были изъяты несколько дисков и пневматическое оружие. Представитель Евангелической церкви Дуйсбурга Сёрен Асмус после этого заявил WDR, что считает общину Эппа "культом". "Произвол в адрес моего единоверца пастора Александра Эппа считаю вопиющим. Отмечу, что некоторое время назад Александр Эпп принял российское гражданство. Сразу после этого началась травля как самого Александра Эппа, так и возглавляемой им церкви. Беспрецедентное давление со стороны государства и подконтрольных ему средств массовой информации является проявлением религиозного национализма, активно продвигаемого в современном западном обществе. Убеждён, что эта ситуация имеет политическую подоплёку", – заявил епископ Ряховский агентству. Он отметил, что более 20 лет лично знает Эппа как уважаемого служителя, вся деятельность которого направлена на сохранение и укрепление традиционных христианских ценностей, социальное служение и помощь семьям. Обыски в его общине, а также задержание и избиение пастора он назвал лишенными разумных оснований. "До сих пор официальные правоохранительные органы не представили ни обвинений, ни документов, оправдывающих применение столь жёстких мер. Это ставит под сомнение законность действий немецких властей и свидетельствует о политической мотивации. Парадоксально, что все вышеуказанные противоправные и надуманные действия происходят не в стране с тоталитарным режимом, а в государстве, которое в новейшей истории позиционируется Западом как образец современной демократии", – добавил Ряховский. Он также рассказал о попытке некорректным способом повлиять на общественное мнение в Германии в связи с этим случаем. "Кроме того, для влияния на общественное мнение были использованы комментарии представителей одной из традиционных церквей Германии, что создаёт искусственное межконфессиональное напряжение", – отметил епископ. Ряховский предложил для предотвращения подобного в будущем создать международную структуру по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и свободы вероисповедания.
https://ria.ru/20250806/opros-2033588931.html
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в мире, дуйсбург, германия, северный рейн-вестфалия, сергей ряховский
В мире, Дуйсбург, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Сергей Ряховский
Епископ назвал произволом обыск у немецкого пастора с гражданством России

Ряховский назвал произволом обыск у немецкого пастора с российским гражданством

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский назвал в беседе с РИА Новости вопиющим произволом обыск у принявшего российское гражданство немецкого пастора Александра Эппа и его избиение немецкой полицией в Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
По информации РОСХВЕ, основатель евангелической церковной общины Wera Forum в Дуйсбурге 64-летний пастор Эпп ранее принял российское гражданство. Представители отдела специального назначения полиции (SEK) 30 июля ворвалась в его дом без предупреждения под предлогом правоохранительных действий, взорвав входную дверь. Он сам при этом был сильно избит до кровотечения, несмотря на согласие сотрудничать и полное отсутствие какого-либо сопротивления. Впоследствии также были обысканы помещения общины, включая детские площадки. Как утверждает Западногерманское радио (WDR), при этом были изъяты несколько дисков и пневматическое оружие. Представитель Евангелической церкви Дуйсбурга Сёрен Асмус после этого заявил WDR, что считает общину Эппа "культом".
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"Произвол в адрес моего единоверца пастора Александра Эппа считаю вопиющим. Отмечу, что некоторое время назад Александр Эпп принял российское гражданство. Сразу после этого началась травля как самого Александра Эппа, так и возглавляемой им церкви. Беспрецедентное давление со стороны государства и подконтрольных ему средств массовой информации является проявлением религиозного национализма, активно продвигаемого в современном западном обществе. Убеждён, что эта ситуация имеет политическую подоплёку", – заявил епископ Ряховский агентству.
Он отметил, что более 20 лет лично знает Эппа как уважаемого служителя, вся деятельность которого направлена на сохранение и укрепление традиционных христианских ценностей, социальное служение и помощь семьям. Обыски в его общине, а также задержание и избиение пастора он назвал лишенными разумных оснований.
"До сих пор официальные правоохранительные органы не представили ни обвинений, ни документов, оправдывающих применение столь жёстких мер. Это ставит под сомнение законность действий немецких властей и свидетельствует о политической мотивации. Парадоксально, что все вышеуказанные противоправные и надуманные действия происходят не в стране с тоталитарным режимом, а в государстве, которое в новейшей истории позиционируется Западом как образец современной демократии", – добавил Ряховский.
Он также рассказал о попытке некорректным способом повлиять на общественное мнение в Германии в связи с этим случаем.
"Кроме того, для влияния на общественное мнение были использованы комментарии представителей одной из традиционных церквей Германии, что создаёт искусственное межконфессиональное напряжение", – отметил епископ.
Ряховский предложил для предотвращения подобного в будущем создать международную структуру по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и свободы вероисповедания.
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