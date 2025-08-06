https://ria.ru/20250806/germanija-2033653065.html

СМИ отметили рост числа виз, выданных россиянам Германией с начала СВО

СМИ отметили рост числа виз, выданных россиянам Германией с начала СВО - РИА Новости, 06.08.2025

СМИ отметили рост числа виз, выданных россиянам Германией с начала СВО

Власти Германии выдали гражданам России более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:23:00+03:00

2025-08-06T11:23:00+03:00

2025-08-06T11:23:00+03:00

в мире

германия

россия

украина

мария захарова

евросоюз

bild

шенгенская зона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Германии выдали гражданам России более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине, сообщил таблоид Bild. "С начала конфликта на Украине Германия выдала гражданам России более 160 тысяч виз", - пишет издание. Как отмечает таблоид, в 2021 году иностранные представительства Германии выдали 26 тысяч документов по шенгенским визам, действительным для всего ЕС. В первый год конфликта на Украине в 2022 году их было 39 тысяч, в 2023 - чуть менее 21 тысячи, в 2024 году - более 27 тысяч, что больше чем до конфликта. К июлю этого года было более 18 тысяч, что к концу года может привести к новому рекорду с начала конфликта. Кроме того, сюда добавляются 55 тысяч национальных виз, дающих право на пребывание в Германии более 90 дней. Министерство иностранных дел Германии в ответ на запрос Bild сообщило, что после начала конфликта на Украине "правительство ФРГ ужесточило критерии безопасности при рассмотрении заявлений на получение национальных виз от граждан России". "Министерство иностранных дел также строго придерживается правил ЕС при выдаче шенгенских виз гражданам России", - сообщили в министерстве. В 2024 году по всей Европе россиянам было выдано более 550 тысяч виз. Почти пять процентов из них приходится на зарубежные представительства Германии, пишет Bild. В июне Ассоциация туроператоров России заявила о росте на 50-60% числа обращений за шенгенскими визами. В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз (на 20,7% больше, чем в 2023 году), включая почти 224 тысячи многократных (41,3%). В то же время в конце июля французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы, бездоказательно назвав ее "угрозой" общественному порядку и безопасности страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж ведет предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз. В начале июня власти ФРГ отказались продлить вид на жительство главе представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову и предписали ему и его семье покинуть страну. В ноябре 2024 года аналогичным образом не были продлены ВНЖ корреспондента и оператора Первого канала. Между тем ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20241027/germaniya-1980400958.html

https://ria.ru/20241015/vizy-1978105781.html

https://ria.ru/20250531/germanija-2020166911.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, мария захарова, евросоюз, bild, шенгенская зона