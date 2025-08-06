СМИ отметили рост числа виз, выданных россиянам Германией с начала СВО
Bild: Германия выдала россиянам более 160 тыс виз с начала конфликта на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Германии выдали гражданам России более 160 тысяч виз с начала конфликта на Украине, сообщил таблоид Bild.
СМИ: решение Германии по визам вызвало жесткую реакцию у турецких граждан
27 октября 2024, 20:39
Как отмечает таблоид, в 2021 году иностранные представительства Германии выдали 26 тысяч документов по шенгенским визам, действительным для всего ЕС. В первый год конфликта на Украине в 2022 году их было 39 тысяч, в 2023 - чуть менее 21 тысячи, в 2024 году - более 27 тысяч, что больше чем до конфликта. К июлю этого года было более 18 тысяч, что к концу года может привести к новому рекорду с начала конфликта. Кроме того, сюда добавляются 55 тысяч национальных виз, дающих право на пребывание в Германии более 90 дней.
Министерство иностранных дел Германии в ответ на запрос Bild сообщило, что после начала конфликта на Украине "правительство ФРГ ужесточило критерии безопасности при рассмотрении заявлений на получение национальных виз от граждан России".
"Министерство иностранных дел также строго придерживается правил ЕС при выдаче шенгенских виз гражданам России", - сообщили в министерстве.
В 2024 году по всей Европе россиянам было выдано более 550 тысяч виз. Почти пять процентов из них приходится на зарубежные представительства Германии, пишет Bild.
Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для россиян
15 октября 2024, 12:30
В июне Ассоциация туроператоров России заявила о росте на 50-60% числа обращений за шенгенскими визами. В 2024 году консульства стран Шенгенской зоны оформили россиянам 541,8 тысячи виз (на 20,7% больше, чем в 2023 году), включая почти 224 тысячи многократных (41,3%).
В то же время в конце июля французские власти отказали корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Полине Ковалевой в выдаче рабочей журналистской визы, бездоказательно назвав ее "угрозой" общественному порядку и безопасности страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж ведет предельную охоту на российские СМИ и журналистов, используя арсенал санкций, преследований, физической расправы, недопуска на мероприятия и невыдачи виз.
В начале июня власти ФРГ отказались продлить вид на жительство главе представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергею Феоктистову и предписали ему и его семье покинуть страну. В ноябре 2024 года аналогичным образом не были продлены ВНЖ корреспондента и оператора Первого канала.
Между тем ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.