https://ria.ru/20250806/gensek-2033596034.html

Генсек ООН не назвал страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы

Генсек ООН не назвал страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы - РИА Новости, 06.08.2025

Генсек ООН не назвал страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы ВВС США не назвал страну, осуществившую... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:57:00+03:00

2025-08-06T03:57:00+03:00

2025-08-06T09:21:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

мир

антониу гутерреш

идзуми накамицу

сигэру исиба

оон

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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы ВВС США не назвал страну, осуществившую бомбардировку. Послание было зачитано на японском языке заместителем генсека ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии, посвященной памяти погибших при бомбардировке. Трансляция шла в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете. "Восемьдесят лет назад наш мир полностью изменился. За один миг Хиросима превратилась в море огня, были отняты жизни нескольких десятков тысяч человек, город превратился в развалины. Человечество пересекло черту, откуда нет возврата. В эту 80-ю годовщину мы скорбим по жертвам, наши сердца вместе с их семьями. <…> После бомбардировки считалось, что Хиросиму восстановить невозможно. Однако у жителей Хиросимы получилось ее восстановить. Вы не город создали заново. Вы возродили надежду", — говорится в послании. Выступившие на церемонии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба также не назвали страну, сбросившую на Хиросиму атомную бомбу. Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке прошла в Хиросиме в 80-ю годовщину трагедии. В церемонии принимали участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи. Парк Мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки и где каждый год проходит церемония, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят Церемонии мира. В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html

https://ria.ru/20250806/bombardirovki-2033594304.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033589075.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

мир

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), мир, антониу гутерреш, идзуми накамицу, сигэру исиба, оон