https://ria.ru/20250806/gaza-2033817975.html

Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ждут разрешения на въезд в Газу

Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ждут разрешения на въезд в Газу - РИА Новости, 06.08.2025

Сотни грузовиков с гуманитарной помощью ждут разрешения на въезд в Газу

Сотни грузовиков с гуманитарной помощью выстроились около контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, часами ожидая разрешения на... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:50:00+03:00

2025-08-06T22:50:00+03:00

2025-08-06T22:50:00+03:00

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РАФАХ (Египет), 6 авг - РИА Новости. Сотни грузовиков с гуманитарной помощью выстроились около контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, часами ожидая разрешения на въезд, при этом некоторые из въехавших вынуждены возвращаться обратно из-за отказа со стороны Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Водители грузовиков рассказали агентству, что сначала они после долгих ожиданий с египетской стороны въезжают на КПП "Рафах", а затем следуют к расположенному южнее КПП "Керем-Шалом" ("Карам Абу-Салем"), где израильская сторона проводит досмотры. "Грузовики проверяют на въезде (в Газу - ред.). Мы можем ждать несколько часов", - сказал водитель по имени Сейид. Некоторые грузовики в итоге получают отказ от Израиля, после чего вынуждены возвращаться на территорию Египта. "Израильская армия выбирает около трети грузовиков и требует от остальных возвращаться обратно с грузом", - поделился водитель Ахмед. Как заявил РИА Новости губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугавер, объем гуманитарной помощи, поступающей из Египта в сектор Газа, вырос в последние дни. Исполнительный директор египетского Красного Полумесяца Амаль Имам сообщила в среду в ходе пресс-конференции у КПП "Рафах", что с 27 июля из Египта в Газу въехали около 800 грузовиков с помощью объемом 8 тысяч тонн, включающей в себя продовольствие и медикаменты. Ранее Мугавер сообщал РИА Новости, что въезд грузовиков с помощью стал возможным благодаря политическим усилиям египетской стороны. По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, топливе, предметах первой необходимости и медикаментах необходимо ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250806/gaza-2033796487.html

https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html

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в мире, египет, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году