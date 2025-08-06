https://ria.ru/20250806/gaza-2033796487.html

МВД Газы призвало прекратить сброс гуманитарной помощи с воздуха

МВД Газы призвало прекратить сброс гуманитарной помощи с воздуха - РИА Новости, 06.08.2025

МВД Газы призвало прекратить сброс гуманитарной помощи с воздуха

Сброс гуманитарной помощи над сектором Газа усугубляет гуманитарную ситуацию и приводит к росту количества жертв среди мирного населения, заявило в среду... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:00:00+03:00

2025-08-06T19:00:00+03:00

2025-08-06T19:00:00+03:00

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КАИР, 6 авг – РИА Новости. Сброс гуманитарной помощи над сектором Газа усугубляет гуманитарную ситуацию и приводит к росту количества жертв среди мирного населения, заявило в среду местное министерство внутренних дел. "Сброс гуманитарного груза воздушным путем приводит к увеличению пострадавших среди граждан в результате создающейся давки при попытках получить помощь. В некоторых случаях зафиксированы погибшие. Более того, контейнеры приземляются на жилые дома и палаточные городки, среди жертв в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на фоне острой нехватки еды в Газе подобная практика доставки гумпомощи становится причиной хаоса и роста жертв. "Единственный способ прекратить гуманитарный кризис – открыть все КПП для бесперебойного потока продовольствия и гуманитарной помощи (наземным путем – ред.)", - добавили в местном МВД. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха. После частичного возобновления поставок администрация сектора обвинила Израиль в намеренных попытках саботировать распределение гумпомощи. Согласно заявлениям властей Газы, Израиль намеренно и систематически сеет хаос при распределении гумпомощи среди населения. Директор информационной службы правительства в Газе Исмаил ас-Савабита подтвердил РИА Новости первого августа, что власти не видят улучшения гуманитарной ситуации после заявленных послаблений со стороны Израиля, поступающей помощи по-прежнему не хватает для 2,4 миллиона жителей. По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии и топливе необходимо ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гумпомощью.

https://ria.ru/20250806/gruzovik-2033615595.html

https://ria.ru/20250806/tramp-2033592124.html

https://ria.ru/20250806/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году