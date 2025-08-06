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Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета

Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета - РИА Новости, 06.08.2025

Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета

Министр обороны, а также министр окружающей среды Ганы погибли в результате крушения вертолета вооруженных сил Ганы в среду, сообщает портал GhanaWeb со ссылкой РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:57:00+03:00

2025-08-06T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны, а также министр окружающей среды Ганы погибли в результате крушения вертолета вооруженных сил Ганы в среду, сообщает портал GhanaWeb со ссылкой на руководителя аппарата президента Ганы Джулиаса Дебру."Министр обороны, доктор Эдвард Оман Боама умер. Также подтверждена гибель министра окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагима Мурталы Мохаммеда", - пишет портал.Отмечается, что министры погибли в результате крушения вертолета в регионе Ашанти в среду. По сведениям портала, на борту также находились и другие высокопоставленные правительственные чиновники, о судьбе которых пока не сообщается.Предварительная причина крушения также не раскрывается.

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