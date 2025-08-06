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Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета - РИА Новости, 06.08.2025
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17:57 06.08.2025 (обновлено: 18:11 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/gana-2033781734.html
Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета
Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета - РИА Новости, 06.08.2025
Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета
Министр обороны, а также министр окружающей среды Ганы погибли в результате крушения вертолета вооруженных сил Ганы в среду, сообщает портал GhanaWeb со ссылкой РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:57:00+03:00
2025-08-06T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны, а также министр окружающей среды Ганы погибли в результате крушения вертолета вооруженных сил Ганы в среду, сообщает портал GhanaWeb со ссылкой на руководителя аппарата президента Ганы Джулиаса Дебру."Министр обороны, доктор Эдвард Оман Боама умер. Также подтверждена гибель министра окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагима Мурталы Мохаммеда", - пишет портал.Отмечается, что министры погибли в результате крушения вертолета в регионе Ашанти в среду. По сведениям портала, на борту также находились и другие высокопоставленные правительственные чиновники, о судьбе которых пока не сообщается.Предварительная причина крушения также не раскрывается.
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в мире, гана
В мире, Гана
Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолета

Министры обороны и окружающей среды Ганы погибли при крушении вертолета

© Фото : Parliament of GhanaМинистр обороны Ганы Эдвард Оман Боама
Министр обороны Ганы Эдвард Оман Боама - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Parliament of Ghana
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр обороны, а также министр окружающей среды Ганы погибли в результате крушения вертолета вооруженных сил Ганы в среду, сообщает портал GhanaWeb со ссылкой на руководителя аппарата президента Ганы Джулиаса Дебру.
© Ibrahim Murtala MuhammedМинистр окружающей среды Ганы Муртала Мохаммед
Министр окружающей среды Ганы Муртала Мохаммед - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Ibrahim Murtala Muhammed
Министр окружающей среды Ганы Муртала Мохаммед
"Министр обороны, доктор Эдвард Оман Боама умер. Также подтверждена гибель министра окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагима Мурталы Мохаммеда", - пишет портал.
Отмечается, что министры погибли в результате крушения вертолета в регионе Ашанти в среду. По сведениям портала, на борту также находились и другие высокопоставленные правительственные чиновники, о судьбе которых пока не сообщается.
Предварительная причина крушения также не раскрывается.
 
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