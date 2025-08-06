https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033760462.html

МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня

МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 06.08.2025

МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня

Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, сообщила в среду газета Figaro со... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:48:00+03:00

2025-08-06T16:48:00+03:00

2025-08-06T16:48:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу. Накануне глава МВД Франции Брюно Ретайо сообщил о задержании злоумышленника и заявил, что его будут судить за осквернение места захоронения. "Министр внутренних дел Брюно Ретайо отзовет вид на жительство у мужчины, подозреваемого в том, что он зажег сигарету от огня на Могиле Неизвестного Солдата в Париже в понедельник, 4 августа", - говорится в статье. По информации Figaro, речь идет о 47-летнем марокканце, который имеет разрешение на пребывание во Франции, действующее до октября 2025 года. Он всё ещё находится под стражей, ему грозит один год тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро, сообщает газета. Мужчина уже был известен правоохранительным органам за многочисленные правонарушения, в том числе за угон машины, причинение ущерба, за насилие и публичные оскорбления по расовому признаку, сказано в материале.

https://ria.ru/20250804/frantsija-2033356834.html

https://ria.ru/20250801/zakharova-2032759504.html

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