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МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 06.08.2025
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16:48 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/frantsiya-2033760462.html
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 06.08.2025
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня
Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, сообщила в среду газета Figaro со... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:48:00+03:00
2025-08-06T16:48:00+03:00
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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу. Накануне глава МВД Франции Брюно Ретайо сообщил о задержании злоумышленника и заявил, что его будут судить за осквернение места захоронения. "Министр внутренних дел Брюно Ретайо отзовет вид на жительство у мужчины, подозреваемого в том, что он зажег сигарету от огня на Могиле Неизвестного Солдата в Париже в понедельник, 4 августа", - говорится в статье. По информации Figaro, речь идет о 47-летнем марокканце, который имеет разрешение на пребывание во Франции, действующее до октября 2025 года. Он всё ещё находится под стражей, ему грозит один год тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро, сообщает газета. Мужчина уже был известен правоохранительным органам за многочисленные правонарушения, в том числе за угон машины, причинение ущерба, за насилие и публичные оскорбления по расовому признаку, сказано в материале.
https://ria.ru/20250804/frantsija-2033356834.html
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
МВД Франции аннулирует ВНЖ мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня

Власти Франции аннулируют ВНЖ мужчины, прикурившего от Вечного огня в Париже

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, сообщила в среду газета Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу.
Накануне глава МВД Франции Брюно Ретайо сообщил о задержании злоумышленника и заявил, что его будут судить за осквернение места захоронения.
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"Министр внутренних дел Брюно Ретайо отзовет вид на жительство у мужчины, подозреваемого в том, что он зажег сигарету от огня на Могиле Неизвестного Солдата в Париже в понедельник, 4 августа", - говорится в статье.
По информации Figaro, речь идет о 47-летнем марокканце, который имеет разрешение на пребывание во Франции, действующее до октября 2025 года. Он всё ещё находится под стражей, ему грозит один год тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро, сообщает газета.
Мужчина уже был известен правоохранительным органам за многочисленные правонарушения, в том числе за угон машины, причинение ущерба, за насилие и публичные оскорбления по расовому признаку, сказано в материале.
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