Во Франции около 2,5 тысячи домов остались без света из-за лесного пожара
BFMTV: на юге Франции 2,5 тысячи домов остались без света из-за лесного пожара
© AP Photo / BMPM/Fran'ois EtourneauПожарные во время тушения лесного пожара во Франции
© AP Photo / BMPM/Fran'ois Etourneau
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Около 2,5 тысячи домохозяйств остались без электричества на юге Франции из-за крупного лесного пожара, охватившего пять тысяч гектаров, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на власти департамента Од.
Ранее Служба гражданской безопасности Франции сообщало о том, что пожар распространился на 4,5 тысячи гектаров. Для борьбы с огнем привлекли более 1,2 тысячи пожарных. Местные власти сообщали о двух пострадавших.
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"Теперь огонь охватил пять тысяч гектаров… На настоящий момент 2,5 тысячи домохозяйств остались без электричества в 13 коммунах", - говорится в материале.
По данным властей, около 30 машин сгорели и три жилых дома были затронуты пламенем, передает BFMTV. Один из двух пострадавших, о которых сообщалось ранее, находится в критическом состоянии из-за полученных ожогов.
В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой.
В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день после начала. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.