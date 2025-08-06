https://ria.ru/20250806/frantsija-2033587617.html

Во Франции около 2,5 тысячи домов остались без света из-за лесного пожара

Во Франции около 2,5 тысячи домов остались без света из-за лесного пожара - РИА Новости, 06.08.2025

Во Франции около 2,5 тысячи домов остались без света из-за лесного пожара

Около 2,5 тысячи домохозяйств остались без электричества на юге Франции из-за крупного лесного пожара, охватившего пять тысяч гектаров, сообщает телеканал BFMTV РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:40:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Около 2,5 тысячи домохозяйств остались без электричества на юге Франции из-за крупного лесного пожара, охватившего пять тысяч гектаров, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на власти департамента Од. Ранее Служба гражданской безопасности Франции сообщало о том, что пожар распространился на 4,5 тысячи гектаров. Для борьбы с огнем привлекли более 1,2 тысячи пожарных. Местные власти сообщали о двух пострадавших. "Теперь огонь охватил пять тысяч гектаров… На настоящий момент 2,5 тысячи домохозяйств остались без электричества в 13 коммунах", - говорится в материале. По данным властей, около 30 машин сгорели и три жилых дома были затронуты пламенем, передает BFMTV. Один из двух пострадавших, о которых сообщалось ранее, находится в критическом состоянии из-за полученных ожогов. В конце июля французское МВД сообщало, что 16 тысяч гектаров территории было пройдено огнем в стране с начала 2025 года в результате лесных пожаров, вызванных сильной жарой. В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день после начала. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Огонь затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.

https://ria.ru/20250408/parizh-2009926636.html

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