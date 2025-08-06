https://ria.ru/20250806/forum-2033613883.html

В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году

В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году - РИА Новости, 06.08.2025

В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в 2026 году 3-6 июня, сообщили в фонде "Росконгресс" РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T09:06:00+03:00

2025-08-06T09:06:00+03:00

2025-08-06T09:17:00+03:00

пмэф

экономика

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антон кобяков

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в 2026 году 3-6 июня, сообщили в фонде "Росконгресс""Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года", - говорится в сообщении.По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум в 2026 году пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики – под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей."Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества", - цитирует "Роскогресс" Кобякова.По мнению советника президента РФ, ярким подтверждением значимости форума стали итоги ПМЭФ-2025: участие приняли представители 144 стран и территорий, было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 триллиона рублей. Он отметил, что отдельное внимание было уделено темам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного партнерства. Российские регионы также продемонстрировали высокую активность – 83 субъекта заключили 831 соглашение на общую сумму более 4,4 триллиона рублей.Уточняется, что страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ведущих экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой – 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20250725/sovfed-2031528311.html

https://ria.ru/20250622/pmef-2024512075.html

россия

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пмэф, экономика, россия, саудовская аравия, антон кобяков