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В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году - РИА Новости, 06.08.2025
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09:06 06.08.2025 (обновлено: 09:17 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/forum-2033613883.html
В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году
В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году - РИА Новости, 06.08.2025
В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в 2026 году 3-6 июня, сообщили в фонде "Росконгресс" РИА Новости, 06.08.2025
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2025-08-06T09:17:00+03:00
пмэф
экономика
россия
саудовская аравия
антон кобяков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в 2026 году 3-6 июня, сообщили в фонде "Росконгресс""Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года", - говорится в сообщении.По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум в 2026 году пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики – под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей."Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества", - цитирует "Роскогресс" Кобякова.По мнению советника президента РФ, ярким подтверждением значимости форума стали итоги ПМЭФ-2025: участие приняли представители 144 стран и территорий, было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 триллиона рублей. Он отметил, что отдельное внимание было уделено темам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного партнерства. Российские регионы также продемонстрировали высокую активность – 83 субъекта заключили 831 соглашение на общую сумму более 4,4 триллиона рублей.Уточняется, что страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ведущих экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой – 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20250725/sovfed-2031528311.html
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пмэф, экономика, россия, саудовская аравия, антон кобяков
ПМЭФ, Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Антон Кобяков
В "Росконгрессе" рассказали о дате проведения ПМЭФ в 2026 году

ПМЭФ-2026 пройдет 3-6 июня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Петербургского международного экономического форума у здания Гостиного двора в Санкт-Петербурге
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума у здания Гостиного двора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума у здания Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в 2026 году 3-6 июня, сообщили в фонде "Росконгресс"
"Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
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По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум в 2026 году пройдет в условиях продолжающейся трансформации глобальной экономики – под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей.
"Форум по традиции станет ключевой площадкой для диалога между государствами, бизнесом и экспертным сообществом, где будут сформулированы практические решения, способствующие устойчивому росту и укреплению международного сотрудничества", - цитирует "Роскогресс" Кобякова.
По мнению советника президента РФ, ярким подтверждением значимости форума стали итоги ПМЭФ-2025: участие приняли представители 144 стран и территорий, было заключено 1116 соглашений на сумму свыше 6,5 триллиона рублей. Он отметил, что отдельное внимание было уделено темам высоких технологий, инфраструктуры, энергетики, экологии и международного партнерства. Российские регионы также продемонстрировали высокую активность – 83 субъекта заключили 831 соглашение на общую сумму более 4,4 триллиона рублей.
Уточняется, что страной-гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ведущих экономических и стратегических партнеров России. Проведение форума совпадает со знаковой датой – 100-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ПМЭФЭкономикаРоссияСаудовская АравияАнтон Кобяков
 
 
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