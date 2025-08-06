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Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту - РИА Новости, 06.08.2025
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08:22 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/flot-2033609900.html
Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту
Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту - РИА Новости, 06.08.2025
Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках патриотической акции "Сила в правде-2025" вошел в Нагаевскую бухту Магадана, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:22:00+03:00
2025-08-06T08:22:00+03:00
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МАГАДАН, 6 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках патриотической акции "Сила в правде-2025" вошел в Нагаевскую бухту Магадана, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Акция "Сила в правде - 2025" направлена на недопущение фальсификации итогов Второй мировой войны, пропаганду национальных ценностей и основ российской государственности, а также на освещение подвигов героев-тихоокеанцев в ходе СВО. В рамках патриотической акции "Сила в правде - 2025" военные Тихоокеанского флота посетят места памяти и боевой славы в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и Сахалине. Первый пункт назначения - Магадан. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Магадан. Заход в бухту Нагаева ознаменовали Салютом нации: дали 11 холостых залпов", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в состав отряда вошли: СБС "Алатау", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большой десантный корабль "Ослябя", корвет "Совершенный", подводная лодка "Магадан". "В парке "Маяк" пройдут концерты коллективов Тихоокеанского флота и выставка образцов вооружения и военной техники. Также будут работать различные интерактивные площадки, а завершится акция торжественным салютом", - добавил представитель правительства. Далее корабли посетят Петропавловск-Камчатский, Анадырь, поселок Провидения, Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск, Корсаков. Завершится акция во Владивостоке. А по маршруту перехода кораблей будут отданы воинские почести в местах гибели кораблей ВМФ в годы Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250806/ssha-2033501756.html
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магадан, магаданская область, камчатка, безопасность
Магадан, Магаданская область, Камчатка, Безопасность
Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вошел в Нагаевскую бухту в Магадане

© Фото : пресс-служба ВМФБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : пресс-служба ВМФ
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Архивное фото
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МАГАДАН, 6 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках патриотической акции "Сила в правде-2025" вошел в Нагаевскую бухту Магадана, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Акция "Сила в правде - 2025" направлена на недопущение фальсификации итогов Второй мировой войны, пропаганду национальных ценностей и основ российской государственности, а также на освещение подвигов героев-тихоокеанцев в ходе СВО. В рамках патриотической акции "Сила в правде - 2025" военные Тихоокеанского флота посетят места памяти и боевой славы в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и Сахалине. Первый пункт назначения - Магадан.
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"Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Магадан. Заход в бухту Нагаева ознаменовали Салютом нации: дали 11 холостых залпов", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в состав отряда вошли: СБС "Алатау", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большой десантный корабль "Ослябя", корвет "Совершенный", подводная лодка "Магадан".
"В парке "Маяк" пройдут концерты коллективов Тихоокеанского флота и выставка образцов вооружения и военной техники. Также будут работать различные интерактивные площадки, а завершится акция торжественным салютом", - добавил представитель правительства.
Далее корабли посетят Петропавловск-Камчатский, Анадырь, поселок Провидения, Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск, Корсаков. Завершится акция во Владивостоке. А по маршруту перехода кораблей будут отданы воинские почести в местах гибели кораблей ВМФ в годы Второй мировой войны.
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