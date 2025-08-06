https://ria.ru/20250806/flot-2033609900.html

Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту

Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту - РИА Новости, 06.08.2025

Отряд кораблей ТОФ вошел в магаданскую бухту

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках патриотической акции "Сила в правде-2025" вошел в Нагаевскую бухту Магадана, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:22:00+03:00

2025-08-06T08:22:00+03:00

2025-08-06T08:22:00+03:00

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МАГАДАН, 6 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках патриотической акции "Сила в правде-2025" вошел в Нагаевскую бухту Магадана, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Акция "Сила в правде - 2025" направлена на недопущение фальсификации итогов Второй мировой войны, пропаганду национальных ценностей и основ российской государственности, а также на освещение подвигов героев-тихоокеанцев в ходе СВО. В рамках патриотической акции "Сила в правде - 2025" военные Тихоокеанского флота посетят места памяти и боевой славы в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и Сахалине. Первый пункт назначения - Магадан. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Магадан. Заход в бухту Нагаева ознаменовали Салютом нации: дали 11 холостых залпов", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в состав отряда вошли: СБС "Алатау", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большой десантный корабль "Ослябя", корвет "Совершенный", подводная лодка "Магадан". "В парке "Маяк" пройдут концерты коллективов Тихоокеанского флота и выставка образцов вооружения и военной техники. Также будут работать различные интерактивные площадки, а завершится акция торжественным салютом", - добавил представитель правительства. Далее корабли посетят Петропавловск-Камчатский, Анадырь, поселок Провидения, Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск, Корсаков. Завершится акция во Владивостоке. А по маршруту перехода кораблей будут отданы воинские почести в местах гибели кораблей ВМФ в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033501756.html

https://ria.ru/20250726/yaponiya-2031451824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магадан, магаданская область, камчатка, безопасность