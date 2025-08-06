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ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии

ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии - РИА Новости, 06.08.2025

ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии

ФБР заявило, что сотрудничает с армией США в расследовании инцидента со стрельбой базе Форт Стюарт в штате Джорджия. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:39:00+03:00

2025-08-06T22:39:00+03:00

2025-08-06T22:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. ФБР заявило, что сотрудничает с армией США в расследовании инцидента со стрельбой базе Форт Стюарт в штате Джорджия. "Отделение ФБР в Саванне осведомлено об инциденте на базе Форт Стюарт и координирует действия с отделом уголовных расследований армии для оказания необходимой помощи", - говорится в заявлении бюро. Ранее представители базы сообщили, что пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военного объекта.

https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032513997.html

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в мире, сша, джорджия, саванна (джорджия), фбр