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ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии - РИА Новости, 06.08.2025
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22:39 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/fbr-2033817241.html
ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии
ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии - РИА Новости, 06.08.2025
ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии
ФБР заявило, что сотрудничает с армией США в расследовании инцидента со стрельбой базе Форт Стюарт в штате Джорджия. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:39:00+03:00
2025-08-06T22:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. ФБР заявило, что сотрудничает с армией США в расследовании инцидента со стрельбой базе Форт Стюарт в штате Джорджия. "Отделение ФБР в Саванне осведомлено об инциденте на базе Форт Стюарт и координирует действия с отделом уголовных расследований армии для оказания необходимой помощи", - говорится в заявлении бюро. Ранее представители базы сообщили, что пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военного объекта.
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в мире, сша, джорджия, саванна (джорджия), фбр
В мире, США, Джорджия, Саванна (Джорджия), ФБР
ФБР сотрудничает с армией в расследовании инцидента со стрельбой в Джорджии

ФБР сотрудничает с армией США в расследовании стрельбы на базе Форт Стюарт

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне
Здание ФБР в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. ФБР заявило, что сотрудничает с армией США в расследовании инцидента со стрельбой базе Форт Стюарт в штате Джорджия.
"Отделение ФБР в Саванне осведомлено об инциденте на базе Форт Стюарт и координирует действия с отделом уголовных расследований армии для оказания необходимой помощи", - говорится в заявлении бюро.
Ранее представители базы сообщили, что пять военнослужащих получили огнестрельные ранения в ходе стрельбы на территории военного объекта.
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Записи переговоров Зеленского передали в ФБР, заявил депутат Рады
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В миреСШАДжорджияСаванна (Джорджия)ФБР
 
 
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