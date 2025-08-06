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Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий - РИА Новости, 06.08.2025
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06:21 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/epizod-2033602725.html
Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий
Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий - РИА Новости, 06.08.2025
Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий
Следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:21:00+03:00
2025-08-06T06:21:00+03:00
происшествия
наталья ильина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. "Установлена ее причастность к иным эпизодам противоправной деятельности... В отношении Ильиной возбуждены уголовные дела (два) по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - сказал собеседник агентства. По его данным, Ильина организовала схему по присвоению бюджетных средств на сумму свыше 15 миллионов рублей, начисляя завышенную зарплату и выплаты подчиненным сотрудникам университета при условии возврата ей части получаемых средств. Так, полученные от сотрудников средства по двум эпизодам составили 1,28 миллиона рублей и 690 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, по данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html
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происшествия, наталья ильина
Происшествия, Наталья Ильина
Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий

Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий

© Кадр видео, предоставленного РИА Новости Наталья Ильина во время задержания
 Наталья Ильина во время задержания - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Кадр видео, предоставленного РИА Новости
Наталья Ильина во время задержания. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу.
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"Установлена ее причастность к иным эпизодам противоправной деятельности... В отношении Ильиной возбуждены уголовные дела (два) по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - сказал собеседник агентства.
По его данным, Ильина организовала схему по присвоению бюджетных средств на сумму свыше 15 миллионов рублей, начисляя завышенную зарплату и выплаты подчиненным сотрудникам университета при условии возврата ей части получаемых средств. Так, полученные от сотрудников средства по двум эпизодам составили 1,28 миллиона рублей и 690 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, по данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
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ПроисшествияНаталья Ильина
 
 
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