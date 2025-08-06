https://ria.ru/20250806/epizod-2033602725.html

Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий

Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий - РИА Новости, 06.08.2025

Экс-ректору ПсковГУ вменили еще два эпизода превышения полномочий

Следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:21:00+03:00

2025-08-06T06:21:00+03:00

2025-08-06T06:21:00+03:00

происшествия

наталья ильина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010100145_444:250:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c39de3c0f8524916d5a3a3514c7d1b5.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи вскрыли еще два эпизода превышения полномочий бывшим ректором Псковского госуниверситета Натальей Ильиной, которая уже проходит по делам о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. "Установлена ее причастность к иным эпизодам противоправной деятельности... В отношении Ильиной возбуждены уголовные дела (два) по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - сказал собеседник агентства. По его данным, Ильина организовала схему по присвоению бюджетных средств на сумму свыше 15 миллионов рублей, начисляя завышенную зарплату и выплаты подчиненным сотрудникам университета при условии возврата ей части получаемых средств. Так, полученные от сотрудников средства по двум эпизодам составили 1,28 миллиона рублей и 690 тысяч рублей. Как сообщалось ранее, по данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html

https://ria.ru/20250626/davlenie-2025486722.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, наталья ильина