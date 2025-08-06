https://ria.ru/20250806/energodar-2033773139.html
ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе ЗАЭС
ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе ЗАЭС
Украинские войска обстреляли промзону Энергодара в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:23:00+03:00
2025-08-06T17:23:00+03:00
2025-08-06T18:20:00+03:00
вооруженные силы украины
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли промзону Энергодара в непосредственной близости от ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня Вооруженные силы Украины снова обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции. Никто не пострадал — ни среди персонала, ни среди населения", — говорится в публикации.Среди основных последствий там указали выбитые окна в зданиях цеха и типографии. Осмотр территорий продолжается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022 года на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье. С марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250726/vsu-2031640127.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Вооруженные силы Украины, Энергодар, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС
ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе ЗАЭС
ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе транспортного цеха ЗАЭС