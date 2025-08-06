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Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха - РИА Новости, 06.08.2025
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Туризм
 
11:59 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/egipet-2033666148.html
Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха
Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха - РИА Новости, 06.08.2025
Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха
Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:59:00+03:00
2025-08-06T11:59:00+03:00
туризм
египет
луксор
россия
шериф фатхи
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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КАИР, 6 авг – РИА Новости. Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи. "Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать – ред.), например, Луксор и Асуан", - сказал Фатхи. Министр подчеркнул, что в Египте хотят видеть большее количество российских туристов, однако основным вопросом остается число авиарейсов между странами. "Мы знаем условия. Одной из важнейших проблем является авиасообщение. Считаю, что со временем ситуация улучшится. Надеемся, что будет стабильность, спокойствие и мир, чтобы поток туризма из Египта и России вернулся к тому уровню, на котором он был", - добавил Фатхи. В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. В январе премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.
https://ria.ru/20250726/mishustin-2031560100.html
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египет, луксор, россия, шериф фатхи, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Туризм, Египет, Луксор, Россия, Шериф Фатхи, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Минтуризма Египта рассказал о новых направлениях россиян для отдыха

Фатхи: туристы из РФ выбирают оазисы Асуан, Луксор и Сива для отдыха в Египте

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет
Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото
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КАИР, 6 авг – РИА Новости. Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.
"Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать – ред.), например, Луксор и Асуан", - сказал Фатхи.
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Министр подчеркнул, что в Египте хотят видеть большее количество российских туристов, однако основным вопросом остается число авиарейсов между странами.
"Мы знаем условия. Одной из важнейших проблем является авиасообщение. Считаю, что со временем ситуация улучшится. Надеемся, что будет стабильность, спокойствие и мир, чтобы поток туризма из Египта и России вернулся к тому уровню, на котором он был", - добавил Фатхи.
В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года.
В январе премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.
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ТуризмЕгипетЛуксорРоссияШериф ФатхиАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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