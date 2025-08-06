Появились подробности ДТП с шестью автомобилями в Кабардино-Балкарии
В КБР пять человек, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП с шестью автомобилями
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что в среду в Лескенском районе произошло ДТП с участием шести легковых и грузовых транспортных средств. В результате есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя.
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
"В Лескенском районе между сельскими поселениями Анзорей и Аргудан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей и порожнего бензовоза. По предварительной информации, в результате аварии пять человек, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский".
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики