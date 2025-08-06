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Появились подробности ДТП с шестью автомобилями в Кабардино-Балкарии

Появились подробности ДТП с шестью автомобилями в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 06.08.2025

Появились подробности ДТП с шестью автомобилями в Кабардино-Балкарии

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:17:00+03:00

2025-08-06T17:17:00+03:00

2025-08-06T17:17:00+03:00

происшествия

лескенский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. Ранее региональная прокуратура сообщила, что в среду в Лескенском районе произошло ДТП с участием шести легковых и грузовых транспортных средств. В результате есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя. "В Лескенском районе между сельскими поселениями Анзорей и Аргудан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей и порожнего бензовоза. По предварительной информации, в результате аварии пять человек, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - говорится в сообщении. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа ОМВД России "Лескенский".

лескенский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лескенский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)