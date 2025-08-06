https://ria.ru/20250806/dtp-2033769756.html

В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2025

В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

Шесть автомобилей, в том числе грузовые, столкнулись на автодороге в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:12:00+03:00

2025-08-06T17:12:00+03:00

2025-08-06T17:17:00+03:00

происшествия

лескенский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе грузовые, столкнулись на автодороге в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя девочка, сообщила прокуратура региона. "По предварительным данным, сегодня в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести легковых и грузовых транспортных средств. В результате есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.

https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html

лескенский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лескенский район, кабардино-балкарская республика (кбр)