В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
В Лескенском районе КБР столкнулись 6 машин, среди пострадавших есть ребенок
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе грузовые, столкнулись на автодороге в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя девочка, сообщила прокуратура региона.
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
"По предварительным данным, сегодня в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести легковых и грузовых транспортных средств. В результате есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.
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