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В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2025
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17:12 06.08.2025 (обновлено: 17:17 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/dtp-2033769756.html
В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.08.2025
В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
Шесть автомобилей, в том числе грузовые, столкнулись на автодороге в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:12:00+03:00
2025-08-06T17:17:00+03:00
происшествия
лескенский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе грузовые, столкнулись на автодороге в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя девочка, сообщила прокуратура региона. "По предварительным данным, сегодня в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести легковых и грузовых транспортных средств. В результате есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
лескенский район
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происшествия, лескенский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Лескенский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

В Лескенском районе КБР столкнулись 6 машин, среди пострадавших есть ребенок

© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
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НАЛЬЧИК, 6 авг – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе грузовые, столкнулись на автодороге в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие, среди которых несовершеннолетняя девочка, сообщила прокуратура региона.
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиПоследствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Последствия столкновения шести автомобилей в Лескенском районе Кабардино-Балкарской Республики
"По предварительным данным, сегодня в Лескенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести легковых и грузовых транспортных средств. В результате есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.
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ПроисшествияЛескенский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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