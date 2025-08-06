https://ria.ru/20250806/dron-2033812422.html
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:29:00+03:00
2025-08-06T21:29:00+03:00
2025-08-06T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Пострадавшим была оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.
https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ
Гладков сообщил о гибели четырех подростков при взрыве дрона ВСУ под Белгородом