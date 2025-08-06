https://ria.ru/20250806/dron-2033812422.html

В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ

Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:29:00+03:00

2025-08-06T21:29:00+03:00

2025-08-06T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Пострадавшим была оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.

https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html

белгородская область

октябрьский

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины