Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/dron-2033812422.html
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:29:00+03:00
2025-08-06T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Пострадавшим была оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.
https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html
белгородская область
октябрьский
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области четыре подростка пострадали при взрыве дрона ВСУ

Гладков сообщил о гибели четырех подростков при взрыве дрона ВСУ под Белгородом

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, четверо подростков получили баротравмы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Пострадавшим была оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков
Вчера, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала