Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков - РИА Новости, 06.08.2025
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков
Украинские военные в среду обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:40:00+03:00
2025-08-06T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные в среду обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Удары со стороны ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка дрон атаковал "Газель"... В селе Мощеное от ударов двух беспилотников выбиты стёкла и повреждены кузова двух машин. Ещё одно транспортное средство получило повреждения от детонации FPV-дрона на участке автодороги Грайворон — Дорогощь. Также в селе Дорогощь вследствие ударов дронов повреждены остекление в здании коммерческого объекта и инфраструктурный объект связи. В селе Головчино после детонации FPV-дрона повреждены две машины и помещение коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино зафиксирован прилёт артснаряда и атака дрона, обстрелам также подверглись села Безлюдовка и Муром Шебекинского округа, жилой дом атакован FPV-дроном в селе Белянка. В Валуйском округе, по данным главы области, дроны ударили по селам Соболевка, Шелаево и посёлку Уразово. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, хуторе Савченко беспилотник атаковал грузовой автомобиль, уточнил губернатор. "По селу Байцуры Борисовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждена одна машина. Ещё один автомобиль повреждён от удара FPV-дрона в селе Новоалександровка. В селе Грузское дрон нанёс удар по парковке предприятия… Ещё одна атака дрона зафиксирована в посёлке Пятницкое Волоконовского района", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033760234.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков

ВСУ атаковали дронами 17 населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные в среду обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Удары со стороны ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка дрон атаковал "Газель"... В селе Мощеное от ударов двух беспилотников выбиты стёкла и повреждены кузова двух машин. Ещё одно транспортное средство получило повреждения от детонации FPV-дрона на участке автодороги Грайворон — Дорогощь. Также в селе Дорогощь вследствие ударов дронов повреждены остекление в здании коммерческого объекта и инфраструктурный объект связи. В селе Головчино после детонации FPV-дрона повреждены две машины и помещение коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино зафиксирован прилёт артснаряда и атака дрона, обстрелам также подверглись села Безлюдовка и Муром Шебекинского округа, жилой дом атакован FPV-дроном в селе Белянка. В Валуйском округе, по данным главы области, дроны ударили по селам Соболевка, Шелаево и посёлку Уразово. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, хуторе Савченко беспилотник атаковал грузовой автомобиль, уточнил губернатор.
"По селу Байцуры Борисовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждена одна машина. Ещё один автомобиль повреждён от удара FPV-дрона в селе Новоалександровка. В селе Грузское дрон нанёс удар по парковке предприятия… Ещё одна атака дрона зафиксирована в посёлке Пятницкое Волоконовского района", - заявил глава региона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.08.2025
Вчера, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала