ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков
ВСУ атаковали дронами 17 населенных пунктов в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные в среду обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Удары со стороны ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка дрон атаковал "Газель"... В селе Мощеное от ударов двух беспилотников выбиты стёкла и повреждены кузова двух машин. Ещё одно транспортное средство получило повреждения от детонации FPV-дрона на участке автодороги Грайворон — Дорогощь. Также в селе Дорогощь вследствие ударов дронов повреждены остекление в здании коммерческого объекта и инфраструктурный объект связи. В селе Головчино после детонации FPV-дрона повреждены две машины и помещение коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино зафиксирован прилёт артснаряда и атака дрона, обстрелам также подверглись села Безлюдовка и Муром Шебекинского округа, жилой дом атакован FPV-дроном в селе Белянка. В Валуйском округе, по данным главы области, дроны ударили по селам Соболевка, Шелаево и посёлку Уразово. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, хуторе Савченко беспилотник атаковал грузовой автомобиль, уточнил губернатор.
"По селу Байцуры Борисовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждена одна машина. Ещё один автомобиль повреждён от удара FPV-дрона в селе Новоалександровка. В селе Грузское дрон нанёс удар по парковке предприятия… Ещё одна атака дрона зафиксирована в посёлке Пятницкое Волоконовского района", - заявил глава региона.