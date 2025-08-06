https://ria.ru/20250806/dron-2033800937.html

ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков

ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков - РИА Новости, 06.08.2025

ВСУ ударили по 17 населенным пунктам Белгородской области, заявил Гладков

Украинские военные в среду обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:40:00+03:00

2025-08-06T19:40:00+03:00

2025-08-06T19:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Украинские военные в среду обстреляли и атаковали дронами 17 населенных пунктов в шести приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Удары со стороны ВСУ по нашему региону продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка дрон атаковал "Газель"... В селе Мощеное от ударов двух беспилотников выбиты стёкла и повреждены кузова двух машин. Ещё одно транспортное средство получило повреждения от детонации FPV-дрона на участке автодороги Грайворон — Дорогощь. Также в селе Дорогощь вследствие ударов дронов повреждены остекление в здании коммерческого объекта и инфраструктурный объект связи. В селе Головчино после детонации FPV-дрона повреждены две машины и помещение коммерческого объекта", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино зафиксирован прилёт артснаряда и атака дрона, обстрелам также подверглись села Безлюдовка и Муром Шебекинского округа, жилой дом атакован FPV-дроном в селе Белянка. В Валуйском округе, по данным главы области, дроны ударили по селам Соболевка, Шелаево и посёлку Уразово. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, хуторе Савченко беспилотник атаковал грузовой автомобиль, уточнил губернатор. "По селу Байцуры Борисовского района с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждена одна машина. Ещё один автомобиль повреждён от удара FPV-дрона в селе Новоалександровка. В селе Грузское дрон нанёс удар по парковке предприятия… Ещё одна атака дрона зафиксирована в посёлке Пятницкое Волоконовского района", - заявил глава региона.

https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033760234.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины