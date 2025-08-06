https://ria.ru/20250806/dron-2033769225.html
В Горловке два человека пострадали от удара украинского дрона
В Горловке два человека пострадали от удара украинского дрона - РИА Новости, 06.08.2025
В Горловке два человека пострадали от удара украинского дрона
Число пострадавших в результате удара украинского беспилотника по центру Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:07:00+03:00
2025-08-06T17:07:00+03:00
2025-08-06T17:08:00+03:00
происшествия
горловка
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате удара украинского беспилотника по центру Горловки в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что в результате удара дрона ВСУ по центру города пострадала мирная жительница. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщали, что ВСУ в 15.15 атаковали центр Горловки с помощью беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033760234.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика
В Горловке два человека пострадали от удара украинского дрона
Два человека пострадали при ударе украинского беспилотника по центру Горловки