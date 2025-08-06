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Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 06.08.2025

Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Двое мужчин и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:26:00+03:00

2025-08-06T10:26:00+03:00

2025-08-06T10:29:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Двое мужчин и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В районе села Дорогощь Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадали три мирных жителя. Всех раненых доставили в местную амбулаторию на попутном транспорте. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, у мужчины — баротравму и ожог околоушной области, у другого мужчины — предположительно баротравму", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что для продолжения лечения медики транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, вячеслав гладков