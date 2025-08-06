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"Бедняги в бикини": британцы пришли в ярость из-за драки на пляже в Одессе - РИА Новости, 06.08.2025
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17:46 06.08.2025 (обновлено: 19:06 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/draka-2033779295.html
"Бедняги в бикини": британцы пришли в ярость из-за драки на пляже в Одессе
"Бедняги в бикини": британцы пришли в ярость из-за драки на пляже в Одессе - РИА Новости, 06.08.2025
"Бедняги в бикини": британцы пришли в ярость из-за драки на пляже в Одессе
Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на видео с дракой отдыхающих на пляже в Одессе. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:46:00+03:00
2025-08-06T19:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на видео с дракой отдыхающих на пляже в Одессе.Потасовка произошла на прошлой неделе. На кадрах видно, как две женщины в купальниках сцепились и боролись, валяясь на песке и таская друг друга за волосы. По данным одного из украинских СМИ, драка началась из-за русской музыки."Бедные украинки, у них даже нет денег на футболки и шорты, им приходится носить бикини. Немедленно отправьте им деньги!" — отметил с иронией один читатель."Разве там не идут боевые действия? Клоун Зеленский все время просит помощи. Его народ, похоже, отдыхает", — добавил другой."Я-то думал, что Украина находится в состоянии конфликта, что беженцы приезжают сюда в поисках убежища от боевых действий против России, но, судя по всему, этим беженцам здесь не место, они не нуждаются в наших деньгах, когда можно ходить на пляж, устраивать вечеринки, напиваться и драться из-за песен. Им не нужна помощь, это точно", — подчеркнул еще один пользователь."Народ наслаждается пляжным отдыхом. Кто бы мог подумать, что каждый день гибнут тысячи людей. Этот конфликт обходится нам в миллиарды, но что-то здесь не так!" — заключили читатели.Британское Министерство обороны в июле сообщило, что Лондон за два месяца передал Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов (945 миллионов долларов), запланированных на эти цели в 2025 году.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Массовая драка на пляже в Одессе из-за русской музыки
Массовая драка на пляже в Одессе из-за русской музыки
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в мире, украина, одесса, россия
В мире, Украина, Одесса, Россия

"Бедняги в бикини": британцы пришли в ярость из-за драки на пляже в Одессе

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на видео с дракой отдыхающих на пляже в Одессе.
Потасовка произошла на прошлой неделе. На кадрах видно, как две женщины в купальниках сцепились и боролись, валяясь на песке и таская друг друга за волосы. По данным одного из украинских СМИ, драка началась из-за русской музыки.
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"Бедные украинки, у них даже нет денег на футболки и шорты, им приходится носить бикини. Немедленно отправьте им деньги!" — отметил с иронией один читатель.
"Разве там не идут боевые действия? Клоун Зеленский все время просит помощи. Его народ, похоже, отдыхает", — добавил другой.
"Я-то думал, что Украина находится в состоянии конфликта, что беженцы приезжают сюда в поисках убежища от боевых действий против России, но, судя по всему, этим беженцам здесь не место, они не нуждаются в наших деньгах, когда можно ходить на пляж, устраивать вечеринки, напиваться и драться из-за песен. Им не нужна помощь, это точно", — подчеркнул еще один пользователь.
"Народ наслаждается пляжным отдыхом. Кто бы мог подумать, что каждый день гибнут тысячи людей. Этот конфликт обходится нам в миллиарды, но что-то здесь не так!" — заключили читатели.
Британское Министерство обороны в июле сообщило, что Лондон за два месяца передал Киеву системы ПВО и боеприпасы на сумму более 150 миллионов фунтов стерлингов (200 миллионов долларов) из 700 миллионов (945 миллионов долларов), запланированных на эти цели в 2025 году.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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