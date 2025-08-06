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СМИ: Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers дом в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 06.08.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:59 06.08.2025 (обновлено: 03:28 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/dom-2033592965.html
СМИ: Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers дом в Лос-Анджелесе
СМИ: Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers дом в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ: Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers дом в Лос-Анджелесе
Американский актер Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга дом в Лос-Анджелесе за 12 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:59:00+03:00
2025-08-06T03:28:00+03:00
шоубиз
в мире
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга дом в Лос-Анджелесе за 12 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Брэд Питт заплатил 12 миллионов долларов за отреставрированный дом в испанском стиле в Лос-Анджелесе. Продавцами выступили Дэйв Кюнинг, наиболее известный как лид-гитарист рок-группы The Killers, и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кюнинг", —говорится в публикации. Как отмечает газета, пара приобрела дом, расположенный в престижном районе Голливудских холмов — Outpost Estates, примерно за 9,6 миллиона долларов в 2021 году, а в июне текущего года выставила его на продажу за почти 14 миллионов долларов. По данным издания, дом площадью почти 779 квадратных метров был построен примерно в 1989 году. Согласно Wall Street Journal, в нём шесть спален, из окон открывается вид на океан, а на территории дома есть бассейн, зона барбекю и огород.
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в мире, лос-анджелес, брэд питт (уильям бредли)
Шоубиз, В мире, Лос-Анджелес, Брэд Питт (Уильям Бредли)
СМИ: Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers дом в Лос-Анджелесе

WSJ: Брэд Питт купил у Дэйва Кюнинга дом в Лос-Анджелесе за $12 миллионов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБрэд Питт
Брэд Питт - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Брэд Питт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга дом в Лос-Анджелесе за 12 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Брэд Питт заплатил 12 миллионов долларов за отреставрированный дом в испанском стиле в Лос-Анджелесе. Продавцами выступили Дэйв Кюнинг, наиболее известный как лид-гитарист рок-группы The Killers, и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кюнинг", —говорится в публикации.
Как отмечает газета, пара приобрела дом, расположенный в престижном районе Голливудских холмов — Outpost Estates, примерно за 9,6 миллиона долларов в 2021 году, а в июне текущего года выставила его на продажу за почти 14 миллионов долларов.
По данным издания, дом площадью почти 779 квадратных метров был построен примерно в 1989 году. Согласно Wall Street Journal, в нём шесть спален, из окон открывается вид на океан, а на территории дома есть бассейн, зона барбекю и огород.
Брэд Питт - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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