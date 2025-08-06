https://ria.ru/20250806/dodik-2033715617.html

Правящая партия Сербии назвала отзыв мандата у Додика постыдным

Правящая партия Сербии назвала отзыв мандата у Додика постыдным - РИА Новости, 06.08.2025

Правящая партия Сербии назвала отзыв мандата у Додика постыдным

Решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве мандата президента Республики Сербской Милорада Додика и проведении... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:26:00+03:00

2025-08-06T14:26:00+03:00

2025-08-06T14:27:00+03:00

в мире

сербия

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босния и герцеговина

милорад додик

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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Решение Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) об отзыве мандата президента Республики Сербской Милорада Додика и проведении досрочных выборов в Республике Сербской является постыдным нападением на сербский народ, заявил глава правящей Сербской прогрессивной партии и экс-премьер Милош Вучевич. "Это атака на право сербов самим выбирать своего лидера, постыдное решение бесчестных людей... Додик - единственный, кто боролся за государство, основанное на слове, а не производном духе (мирного соглашения 1995 года - ред.) Дейтона. Наши братья и сестры на западе от реки Дрина (в РС БиГ - ред.) не должны волноваться. Президент Александр Вучич и государство Сербия всегда будут тут с ними и для них", - написал Вучевич в Instagram*. ЦИК БиГ на 39-м заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. В свою очередь Додик резко отреагировал на решение ЦИК, назвав его "последней чушью из Сараево". При этом ещё в ожидании этого решения он задался вопросом в соцсети Х, что будет, если он откажется следовать решению ЦИК. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования, сообщил член ЦИК Сеад Арнаутович. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в минувшую пятницу оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250806/dodik-2033710673.html

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033559664.html

https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

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в мире, сербия, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик