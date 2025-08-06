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Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата - РИА Новости, 06.08.2025
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14:06 06.08.2025 (обновлено: 14:10 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/dodik-2033710673.html
Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата
Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата - РИА Новости, 06.08.2025
Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик резко отреагировал на решение ЦИК БиГ об отзыве его президентского мандата и... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:06:00+03:00
2025-08-06T14:10:00+03:00
в мире
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик резко отреагировал на решение ЦИК БиГ об отзыве его президентского мандата и проведении досрочных выборов в Республике Сербской. "Еще одна... (грубо - ред.) чушь из Сараево. Последняя", - написал Додик в соцсети Х. Лидер боснийских сербов в ожидании решения ЦИК задался вопросом в соцсети Х, что будет, если он откажется следовать решению. Решение ЦИК было единогласным, ожидается назначение даты досрочных выборов, но есть возможность обжалования Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в пятницу оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. В минувшую пятницу президент РС БиГ сказал, что "не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все наши решения будут политическими". Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033559664.html
https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html
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республика сербская
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в мире, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, Милорад Додик
Додик резко отреагировал на решение об отзыве президентского мандата

Додик назвал решение ЦИК БиГ об отзыве президентского мандата чушью

© AP Photo / Radivoje PavicicПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик резко отреагировал на решение ЦИК БиГ об отзыве его президентского мандата и проведении досрочных выборов в Республике Сербской.
"Еще одна... (грубо - ред.) чушь из Сараево. Последняя", - написал Додик в соцсети Х.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Россия разочаровалась решением суда БиГ по Додику
5 августа, 19:37
Лидер боснийских сербов в ожидании решения ЦИК задался вопросом в соцсети Х, что будет, если он откажется следовать решению.
Решение ЦИК было единогласным, ожидается назначение даты досрочных выборов, но есть возможность обжалования
Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в пятницу оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.
В минувшую пятницу президент РС БиГ сказал, что "не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все наши решения будут политическими".
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины по Додику
4 августа, 22:29
Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику
3 августа, 22:53
 
В миреРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаМилорад Додик
 
 
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