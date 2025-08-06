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В ДНР за месяц огонь уничтожил более 1,1 тысячи гектаров пшеницы
В ДНР за месяц огонь уничтожил более 1,1 тысячи гектаров пшеницы - РИА Новости, 06.08.2025
В ДНР за месяц огонь уничтожил более 1,1 тысячи гектаров пшеницы
Количество пожаров на сельхозугодиях в ДНР увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, в июле огонь уничтожил свыше 1,1 тыс гектаров пшеницы, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:11:00+03:00
2025-08-06T15:11:00+03:00
2025-08-06T15:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Количество пожаров на сельхозугодиях в ДНР увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, в июле огонь уничтожил свыше 1,1 тыс гектаров пшеницы, сообщает главное управление МЧС России по республике "В 2 раза возросло количество пожаров на сельхозугодиях республики по сравнению с прошлым годом. Это печальная статистика за июль текущего года. В течение прошлого месяца огненный фронт уничтожил свыше 1 тысячи 100 гектаров пшеницы на корню, еще 865 гектаров – сгоревшая стерня", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что большинство пожаров происходит по вине человека, спасатели призывают соблюдать правила безопасности, не бросать окурки и спички, не разводить костры вблизи сельхозугодий.
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР за месяц огонь уничтожил более 1,1 тысячи гектаров пшеницы
В ДНР в июле огонь уничтожил свыше 1,1 тыс га пшеницы