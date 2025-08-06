Дмитриев прокомментировал отказ США от разработки мРНК-вакцин
Дмитриев: отказ США от мРНК-вакцин показывает, что "Спутник V" эффективнее
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отказ США от инвестиций в разработку мРНК-вакцин подтверждает их неэффективность по сравнению с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", крупные фармацевтические компании пытались это скрыть, но истина "всегда выходит наружу", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал публикацию министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, в которой тот заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
"Это именно то, что доказала вакцина "Спутник V" - она значительно превзошла инъекции мРНК в реальных исследованиях. И именно это пытались скрыть крупные фармацевтические компании, вкладывая миллиарды в бездоказательные, плохо изученные эксперименты с мРНК. Истина всегда выходит наружу. Иногда слишком поздно", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
В августе 2020 года Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавший вакцину от COVID-19. Ею стала разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина "Спутник V". Она была создана на основе аденовирусного вектора и получила широкое распространение как в России, так и за ее пределами. Вакцина была одобрена более чем в 70 странах, а её эффективность и безопасность подтвердили многочисленные исследования, включая публикацию в журнале The Lancet.
На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.