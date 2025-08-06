https://ria.ru/20250806/dmitriev-2033592444.html

Дмитриев прокомментировал отказ США от разработки мРНК-вакцин

Дмитриев прокомментировал отказ США от разработки мРНК-вакцин - РИА Новости, 06.08.2025

Дмитриев прокомментировал отказ США от разработки мРНК-вакцин

Отказ США от инвестиций в разработку мРНК-вакцин подтверждает их неэффективность по сравнению с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", крупные... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T02:43:00+03:00

2025-08-06T02:43:00+03:00

2025-08-06T02:43:00+03:00

россия

сша

кирилл дмитриев

роберт кеннеди

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Отказ США от инвестиций в разработку мРНК-вакцин подтверждает их неэффективность по сравнению с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", крупные фармацевтические компании пытались это скрыть, но истина "всегда выходит наружу", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, в которой тот заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. "Это именно то, что доказала вакцина "Спутник V" - она значительно превзошла инъекции мРНК в реальных исследованиях. И именно это пытались скрыть крупные фармацевтические компании, вкладывая миллиарды в бездоказательные, плохо изученные эксперименты с мРНК. Истина всегда выходит наружу. Иногда слишком поздно", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х. В августе 2020 года Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавший вакцину от COVID-19. Ею стала разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина "Спутник V". Она была создана на основе аденовирусного вектора и получила широкое распространение как в России, так и за ее пределами. Вакцина была одобрена более чем в 70 странах, а её эффективность и безопасность подтвердили многочисленные исследования, включая публикацию в журнале The Lancet. На основе технологии мРНК созданы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Modernа.

https://ria.ru/20250803/vaktsina-2033046909.html

https://ria.ru/20250729/vaktsina-2032087248.html

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россия, сша, кирилл дмитриев, роберт кеннеди, российский фонд прямых инвестиций, the lancet