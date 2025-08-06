https://ria.ru/20250806/diddy-2033600705.html

Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера

Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера - РИА Новости, 06.08.2025

Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера

Команда рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, связалась с администрацией президента США Дональда Трампа и обсудила с... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:40:00+03:00

2025-08-06T05:40:00+03:00

2025-08-06T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Команда рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях, связалась с администрацией президента США Дональда Трампа и обсудила с ней вопрос возможного помилования музыканта, сообщила адвокат музыканта Николь Уэстморленд. Diddy находится в следственном изоляторе нью-йоркского Бруклина с сентября 2024 года, суд многократно отказывал ему в выходе под залог. Приговор рэперу, как ожидается, будет вынесен 3 октября. "Мы связались (с администрацией Трампа - ред.) и провели переговоры по поводу помилования", - заявила Уэстморленд в интервью телеканалу CNN. Она также выразила мнение, что рэпер не теряет надежды на помилование. В июле портал Notus со ссылкой на источник сообщал, что Трамп не помилует Diddy, если только тот не получит очень длительный срок. Этот же источник подчеркнул, что Трамп, вероятно, не настроен помиловать Diddy, поскольку тот негативно высказывался об американском президенте. В июле присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозит до 10 лет. Коллегия при этом оправдала музыканта по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.

https://ria.ru/20250419/diddy-2012219140.html

https://ria.ru/20250702/diddy-2026792134.html

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