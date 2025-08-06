https://ria.ru/20250806/chuvashiya-2033744426.html

СБУ через социальные сети пыталась завербовать подростка из Чувашии

СБУ через социальные сети пыталась завербовать подростка из Чувашии - РИА Новости, 06.08.2025

СБУ через социальные сети пыталась завербовать подростка из Чувашии

Служба безопасности Украины попыталась в соцсетях завербовать 14-летнего подростка из Чувашии, заставив его сфотографировать оборонное предприятие под угрозой... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:58:00+03:00

2025-08-06T15:58:00+03:00

2025-08-06T15:58:00+03:00

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины попыталась в соцсетях завербовать 14-летнего подростка из Чувашии, заставив его сфотографировать оборонное предприятие под угрозой убийства семьи - мальчик признался родителям, а те обратились к правоохранителям, сообщает региональное управление ФСБ. "На днях пресечена попытка вовлечения 14-летнего школьника в диверсионную деятельность. За ней стояли украинские кураторы, использовавшие изощренные и жестокие методы манипуляции. Подросток начал общаться в интернете с симпатичной "девочкой" на сайте знакомств. После непродолжительной переписки ребенку позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Украины. Звонивший угрожал убийством всей семьи подростка, если тот не выполнит его задание. Ошеломленный и напуганный ребенок, побоявшийся сразу рассказать о случившемся родителям, выполнил требование: осуществил фотосъемку одного из оборонных предприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что мать подростка заметила резко изменившееся подавленное и нервное состояние сына и, проявив настойчивость, выяснила, что произошло. "Семья немедленно обратилась в правоохранительные органы, что позволило пресечь дальнейшие действия злоумышленников и обеспечить безопасность ребенка", - сообщает УФСБ Чувашии. Пресс-служба ведомства подчеркивает, что украинские спецслужбы целенаправленно используют уязвимость детей и подростков в сети, маскируясь под сверстников - создавая фальшивые привлекательные профили мальчиков и девочек в соцсетях, на сайтах знакомств, в мессенджерах и игровых чатах. "После установления контакта "друг" исчезает, а его место занимает "куратор", применяющий жесткие методы: шантаж (угроза опубликовать личные переписки, фото), запугивание (угрозы расправой над ребенком и его семьей, задержанием сотрудниками ФСБ), манипуляции чувством вины или ложными обещаниями", - предупреждает УФСБ региона, призывая родителей обсудить возможную подобную ситуацию со своим ребенком.

https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html

https://ria.ru/20250730/mid-2032349518.html

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украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)