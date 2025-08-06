СБУ через социальные сети пыталась завербовать подростка из Чувашии
СБУ в социальных сетях пыталась завербовать 14-летнего подростка из Чувашии
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины попыталась в соцсетях завербовать 14-летнего подростка из Чувашии, заставив его сфотографировать оборонное предприятие под угрозой убийства семьи - мальчик признался родителям, а те обратились к правоохранителям, сообщает региональное управление ФСБ.
"На днях пресечена попытка вовлечения 14-летнего школьника в диверсионную деятельность. За ней стояли украинские кураторы, использовавшие изощренные и жестокие методы манипуляции. Подросток начал общаться в интернете с симпатичной "девочкой" на сайте знакомств. После непродолжительной переписки ребенку позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Украины. Звонивший угрожал убийством всей семьи подростка, если тот не выполнит его задание. Ошеломленный и напуганный ребенок, побоявшийся сразу рассказать о случившемся родителям, выполнил требование: осуществил фотосъемку одного из оборонных предприятий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мать подростка заметила резко изменившееся подавленное и нервное состояние сына и, проявив настойчивость, выяснила, что произошло. "Семья немедленно обратилась в правоохранительные органы, что позволило пресечь дальнейшие действия злоумышленников и обеспечить безопасность ребенка", - сообщает УФСБ Чувашии.
Пресс-служба ведомства подчеркивает, что украинские спецслужбы целенаправленно используют уязвимость детей и подростков в сети, маскируясь под сверстников - создавая фальшивые привлекательные профили мальчиков и девочек в соцсетях, на сайтах знакомств, в мессенджерах и игровых чатах.
"После установления контакта "друг" исчезает, а его место занимает "куратор", применяющий жесткие методы: шантаж (угроза опубликовать личные переписки, фото), запугивание (угрозы расправой над ребенком и его семьей, задержанием сотрудниками ФСБ), манипуляции чувством вины или ложными обещаниями", - предупреждает УФСБ региона, призывая родителей обсудить возможную подобную ситуацию со своим ребенком.