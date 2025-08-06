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Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь - РИА Новости, 06.08.2025
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18:12 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/chernyshenko-2033786282.html
Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь
Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь - РИА Новости, 06.08.2025
Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь
Более двух тысяч молодых людей и 89 вузов уже стали победителями конкурсов Росмолодежь.Гранты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:12:00+03:00
2025-08-06T18:12:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более двух тысяч молодых людей и 89 вузов уже стали победителями конкурсов Росмолодежь.Гранты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги реализации федерального проекта "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Молодёжь и дети" за полгода. "В этом году уже более двух тысяч молодых людей и 89 вузов стали победителями конкурсов Росмолодёжь.Гранты. Общая сумма поддержки – более 1 миллиарда 850 миллионов рублей. Полученные средства участники направят на реализацию инициатив во благо жителей регионов и всей страны", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Уточняется, что до 15 сентября идет прием заявок на второй сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты. Принять участие и предложить свои инициативы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, конкурс проводится по 19 номинациям. Победители получат гранты в размере до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Всего в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" запланировано 32 мероприятия, которые будут проведены Росмолодёжью совместно с Минобрнауки России, Движением Первых, АНО "Россия – страна возможностей" и Президентской Академией.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Чернышенко назвал число победителей конкурсов Росмолодежь

Чернышенко: более двух тысяч человек стали победителями конкурсов Росмолодежь

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более двух тысяч молодых людей и 89 вузов уже стали победителями конкурсов Росмолодежь.Гранты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги реализации федерального проекта "Россия – страна возможностей" нацпроекта "Молодёжь и дети" за полгода.
"В этом году уже более двух тысяч молодых людей и 89 вузов стали победителями конкурсов Росмолодёжь.Гранты. Общая сумма поддержки – более 1 миллиарда 850 миллионов рублей. Полученные средства участники направят на реализацию инициатив во благо жителей регионов и всей страны", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что до 15 сентября идет прием заявок на второй сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты. Принять участие и предложить свои инициативы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, конкурс проводится по 19 номинациям. Победители получат гранты в размере до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
Всего в рамках федерального проекта "Россия – страна возможностей" запланировано 32 мероприятия, которые будут проведены Росмолодёжью совместно с Минобрнауки России, Движением Первых, АНО "Россия – страна возможностей" и Президентской Академией.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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