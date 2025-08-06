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Перед переговорами в Кремле Уиткофф заказал большой чебурек
Перед переговорами в Кремле Уиткофф заказал большой чебурек - РИА Новости, 06.08.2025
Перед переговорами в Кремле Уиткофф заказал большой чебурек
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заказал на завтрак чебурек "La Grande" в одном из... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:23:00+03:00
2025-08-06T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заказал на завтрак чебурек "La Grande" в одном из московских ресторанов, выяснил корреспондент РИА Новости. Большой чебурек "La Grande" с бараниной и говядиной похож на "колобка" или большую буханку хлеба. К нему полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться. При этом чебурек можно легко разрезать ножом. Блюдо кажется большим, но не из-за начинки, а из-за воздуха, которым оно наполнено. Цена чебурека, согласно меню, - 550 рублей. Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. До визита в Кремль Уиткофф прогулялся по парку "Зарядье" с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Встреча Уиткоффа и Путина в Кремле завершилась, беседа продолжалась около трех часов.
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в мире, россия, москва, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин, зарядье, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Зарядье, Российский фонд прямых инвестиций
Перед переговорами в Кремле Уиткофф заказал большой чебурек
Перед переговорами с Путиным Уиткофф заказал чебурек "La Grande"