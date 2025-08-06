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Буйвол убил миллионера во время сафари
Буйвол убил миллионера во время сафари - РИА Новости, 06.08.2025
Буйвол убил миллионера во время сафари
Буйвол забодал насмерть американского миллионера Эшера Уоткинса в южноафриканской провинции Лимпопо во время охотничьего сафари, пишет Metro. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:59:00+03:00
2025-08-06T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Буйвол забодал насмерть американского миллионера Эшера Уоткинса в южноафриканской провинции Лимпопо во время охотничьего сафари, пишет Metro."В воскресенье во время охотничьего сафари в провинции Лимпопо в Южной Африке Эшер был смертельно ранен в результате внезапного и ничем не спровоцированного нападения огромного буйвола", — сообщает издание со ссылкой на источники.Уточняется, что трагедия произошла, когда Уоткинс охотился на самца африканского буйвола весом почти 1,5 тонны. Животное неожиданно устремилось в сторону охотника с высокой скоростью и одним ударом рогов мгновенно его убило.Как добавляет источник, миллионер считал охоту важной частью сохранения дикой природы. Его профили в социальных сетях заполнены фотографиями трофеев: пум, антилоп и диких птиц.Компания, организовавшая сафари, заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать родных и близких Уоткинса.
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южная африка, в мире
Буйвол убил миллионера во время сафари
Metro: буйвол убил американского миллионера Уоткинса во время сафари в ЮАР
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Буйвол забодал насмерть американского миллионера Эшера Уоткинса в южноафриканской провинции Лимпопо во время охотничьего сафари, пишет Metro
.
"В воскресенье во время охотничьего сафари в провинции Лимпопо
в Южной Африке
Эшер был смертельно ранен в результате внезапного и ничем не спровоцированного нападения огромного буйвола", — сообщает издание со ссылкой на источники.
Уточняется, что трагедия произошла, когда Уоткинс охотился на самца африканского буйвола весом почти 1,5 тонны. Животное неожиданно устремилось в сторону охотника с высокой скоростью и одним ударом рогов мгновенно его убило.
Как добавляет источник, миллионер считал охоту важной частью сохранения дикой природы. Его профили в социальных сетях заполнены фотографиями трофеев: пум, антилоп и диких птиц.
Компания, организовавшая сафари, заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать родных и близких Уоткинса.