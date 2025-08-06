https://ria.ru/20250806/burlyaev-2033445714.html

Книга о главном и фильм про Михалкова: новые работы Николая Бурляева

Книга о главном и фильм про Михалкова: новые работы Николая Бурляева - РИА Новости, 06.08.2025

Книга о главном и фильм про Михалкова: новые работы Николая Бурляева

Николай Бурляев — артист удивительной судьбы. Слава пришла к нему в юном возрасте, когда он сыграл главную роль в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство"... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Николай Бурляев — артист удивительной судьбы. Слава пришла к нему в юном возрасте, когда он сыграл главную роль в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Затем были и "Герой нашего времени", и "Андрей Рублев", и "Мама вышла замуж" — не только актерские, но и режиссерские работы. Сейчас он занят в спектакле Никиты Михалкова "Двенадцать", преподает во ВГИКе. А в день своего рождения презентовал новую книгу "Близнецы" и документальный фильм "Никита". Близнецы"Я работал над этой книгой практически 46 лет. В 1959-м был написан первый вариант, который очень высоко оценил Юрий Маркович Нагибин. Но я в эту оценку не поверил — я к себе строго отношусь — и положил рукопись в стол на 31 год. Потом издал ее в собственном трехтомнике, а сейчас снова переработал и даже изменил финал. Я придал ей то, что не мог придать в 1979-м, живя в атеистическом государстве. Хотя я был всегда человек верующий, но все равно не принято было говорить о том, что есть Бог", — объясняет Николай Бурляев.История братьев-близнецов, один из которых встает на шаткий путь искушения, а другой отдает сердце Богу, приобретает в прочтении Бурляева почти метафизический смысл. Это повествование о выборе собственного пути и, по сути, о диалоге с вечностью. А еще — о духовном спасении."Я бы очень хотел, чтобы эту книгу прочитали дети, — говорит автор. — Сейчас мы живем в потребительском окружении и детей ориентируем на успех, на славу. Надеюсь, они что-то поймут из этой повести и, может быть, изменят свое поведение. Эта книга о борьбе, которая идет в сердце каждого человека. И она помогает разобраться, что же вообще делать. Да, и я так жил, и я падал на дно. Как подняться? Вот я и попытался дать ответ".Издание проиллюстрировано работами художницы Екатерины Шеффер — в жанре живописи песком. По сути, это картины, которые живут одно мгновение. Но они придают повести Бурляева новое, неожиданное и волшебное измерение."Мне Николай Петрович прислал книгу, я ее буквально пролистала — и получилась первая иллюстрация с двумя младенцами, — вспоминает Екатерина. — И я поняла, что мне как-то открылась сама суть повести, и послала автору эту иллюстрацию. Вот так и началась работа".НикитаНовая режиссерская работа Бурляева — подарок старому другу Никите Михалкову, чей юбилей будет отмечаться осенью.Зрители становятся свидетелями разных историй. Например, как ставили спектакль в Щукинском училище, и Михалков, которого недавно отчислили, залезал в окно тайком, чтобы порепетировать с товарищами. О совместных работах. О закулисной жизни съемочной площадки. Вот Никита Сергеевич, снимающий "Утомленные солнцем 2", прыгает в окоп и рассекает себе переносицу. "Ну вот, — сетует режиссер. — И потом мой герой весь фильм ходит с пластырем на носу, с нашлепкой, а зрителю мы это никак не объясняем". А в глазах скачут озорные огоньки — видно, как Михалков заигрывает с камерой.Этот фильм о настоящей мужской дружбе, проверенной временем, где ни награды, ни статусы не значат ничего. А разговоры о родителях и о родовой памяти куда важнее обсуждения сиюминутных волнений и сплетен. Где принципиальность, верность долгу и понятие чести — определяющие вещи. При этом романтика совместного творчества никуда не исчезает — настолько полны страсти, радости и человеческого азарта кадры, на которых Бурляев и Михалков репетируют спектакль. И у нас есть возможность немножечко подсмотреть."Никита" — кино очень интимное и вместе с тем многослойное: кого-то заинтересует возможность в очередной раз прикоснуться к личности Михалкова, кому-то важно увидеть, как режиссер снимает кино и ставит спектакли, а кто-то просто увидит разговор двух личностей: Бурляев мастерски смешивает два интервью, между которыми 16 лет, но несмотря на это, мы видим, что Никита Сергеевич нисколько не изменился, он все так же верен своим принципам.По словам Николая Бурляева, он не думал снимать документальное кино, но это уже четвертый его фильм. "После картины о Тарковском мне мой сорежиссер говорит: "Ну а что дальше будем делать?" А я думаю: "Да ты что, не буду я заниматься документалистикой, я другому учился". Но потом понял, что делаю проекты только о людях судьбоносных. Вышло кино о Тарковском, но есть же Никита Сергеевич, такой же человек моей судьбы, — говорит артист. — Мы с ним знакомы и дружим 66 лет. Я задал ему вопрос: "У каждого художника одна песня души, и он ее исполняет в своих работах, у Тарковского главная тема его жизни и творчества — жертва, все фильмы об этом. А у тебя какая песня души?" И он вдруг отвечает так, как я и предполагал: любовь".

https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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