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Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины - РИА Новости, 06.08.2025
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22:15 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/briks-2033815538.html
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины - РИА Новости, 06.08.2025
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:15:00+03:00
2025-08-06T22:15:00+03:00
в мире
бразилия
индия
китай
луис инасиу лула да силва
брикс
реакция на пошлины сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США, передает агентство Рейтер. "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил... что он планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США", - говорится в публикации агентства, которому бразильский лидер дал интервью. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
https://ria.ru/20250806/ekspert-2033811830.html
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в мире, бразилия, индия, китай, луис инасиу лула да силва, брикс, реакция на пошлины сша
В мире, Бразилия, Индия, Китай, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Реакция на пошлины США
Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины

Лула да Силва собирается обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины США

© AP Photo / Eraldo PeresЛула Инасио да Силва
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США, передает агентство Рейтер.
"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил... что он планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США", - говорится в публикации агентства, которому бразильский лидер дал интервью.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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В миреБразилияИндияКитайЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСРеакция на пошлины США
 
 
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