https://ria.ru/20250806/briks-2033815538.html

Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины

Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины - РИА Новости, 06.08.2025

Президент Бразилии хочет обсудить с лидерами стран БРИКС ответ на пошлины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:15:00+03:00

2025-08-06T22:15:00+03:00

2025-08-06T22:15:00+03:00

в мире

бразилия

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луис инасиу лула да силва

брикс

реакция на пошлины сша

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США, передает агентство Рейтер. "Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил... что он планирует позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ БРИКС на пошлины США", - говорится в публикации агентства, которому бразильский лидер дал интервью. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

https://ria.ru/20250806/ekspert-2033811830.html

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в мире, бразилия, индия, китай, луис инасиу лула да силва, брикс, реакция на пошлины сша