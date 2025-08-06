Рейтинг@Mail.ru
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/briks-2033626843.html
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов - РИА Новости, 06.08.2025
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов
Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:07:00+03:00
2025-08-06T10:07:00+03:00
в мире
малайзия
россия
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече. Путин и Султан Ибрагим в среду проведут переговоры в Кремле. "В ходе российского председательства в БРИКС в 2024 г. Малайзия получила статус государства-партнера Объединения. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как уникальную площадку для согласования интересов ведущих стран Мирового большинства, эффективный механизм многостороннего сотрудничества", - сообщается в справочных материалах.
https://ria.ru/20250729/matvienko-2032123219.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c721a85049d3635dd150bcbc6d92c71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, россия, владимир путин, брикс
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов

Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Символика БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече.
Путин и Султан Ибрагим в среду проведут переговоры в Кремле.
"В ходе российского председательства в БРИКС в 2024 г. Малайзия получила статус государства-партнера Объединения. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как уникальную площадку для согласования интересов ведущих стран Мирового большинства, эффективный механизм многостороннего сотрудничества", - сообщается в справочных материалах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на 15-м Саммите женщин – председателей парламентов в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Матвиенко рассказала о возможностях Кубы со статусом партнёра при БРИКС
29 июля, 14:01
 
В миреМалайзияРоссияВладимир ПутинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала