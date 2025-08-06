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Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов - РИА Новости, 06.08.2025
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов
Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:07:00+03:00
2025-08-06T10:07:00+03:00
2025-08-06T10:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече. Путин и Султан Ибрагим в среду проведут переговоры в Кремле. "В ходе российского председательства в БРИКС в 2024 г. Малайзия получила статус государства-партнера Объединения. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как уникальную площадку для согласования интересов ведущих стран Мирового большинства, эффективный механизм многостороннего сотрудничества", - сообщается в справочных материалах.
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в мире, малайзия, россия, владимир путин, брикс
В мире, Малайзия, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов
Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов