https://ria.ru/20250806/briks-2033626843.html

Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов

Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов - РИА Новости, 06.08.2025

Россия и Малайзия считают БРИКС площадкой для согласования интересов

Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:07:00+03:00

2025-08-06T10:07:00+03:00

2025-08-06T10:07:00+03:00

в мире

малайзия

россия

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как площадку для согласования интересов стран мирового большинства, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина Путина и короля Малайзии Султана Ибрагима, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече. Путин и Султан Ибрагим в среду проведут переговоры в Кремле. "В ходе российского председательства в БРИКС в 2024 г. Малайзия получила статус государства-партнера Объединения. Россия и Малайзия рассматривают БРИКС как уникальную площадку для согласования интересов ведущих стран Мирового большинства, эффективный механизм многостороннего сотрудничества", - сообщается в справочных материалах.

https://ria.ru/20250729/matvienko-2032123219.html

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, россия, владимир путин, брикс