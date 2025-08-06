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Бречалов рассказал о чемпионах с ограниченными возможностями из Удмуртии - РИА Новости, 06.08.2025
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Удмуртская Республика
 
16:51 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/brechalov-2033761906.html
Бречалов рассказал о чемпионах с ограниченными возможностями из Удмуртии
Бречалов рассказал о чемпионах с ограниченными возможностями из Удмуртии - РИА Новости, 06.08.2025
Бречалов рассказал о чемпионах с ограниченными возможностями из Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с региональными чемпионами-спортсменами с ограниченными возможностями и их тренерами, которые пригласили его на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:51:00+03:00
2025-08-06T16:51:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
фонд президентских грантов
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УФА, 6 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с региональными чемпионами-спортсменами с ограниченными возможностями и их тренерами, которые пригласили его на благотворительный забег. "Были в гостях чемпионы – спортсмены не с ограниченными, а с безграничными возможностями. В прошлом году участники спортклуба "Кузнечики" 15 раз выезжали на всероссийские старты и привезли в Удмуртию 52! медали. В клубе 120 детей и взрослых с ДЦП, поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Занимаются адаптивным футболом, лыжными гонками, биатлоном и велоспортом", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. По его словам, клуб "Кузнечики" тренируется в Ижевске и Глазове. Планирует организовать занятия в других районах, чтобы как можно больше особенных детей и взрослых нашли для себя новые возможности в спорте. "Договорились, что 4 октября вместе с ребятами встретимся на набережной – будет благотворительный забег "Бегу с Кузнечиками". Прибегайте, друзья. Таких чемпионов нельзя не поддержать", - сообщил Бречалов. В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Бречалов встретился с воспитанниками и наставниками спортивного клуба "Кузнечики", встреча была приурочена ко Дню физкультурника. Участники обсудили достижения спортсменов и дальнейшие планы клуба, в котором тренируются дети и взрослые с ДЦП, поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. "Ваши результаты впечатляют. Только за прошлый год 52 награды на всероссийских соревнованиях. Особенно ценно, что Андрей Кузнецов (президент спортклуба " Кузнечики" - ред.) продолжает дело своего отца, Кузнецова Виктора Николаевича, стоявшего у истоков следж-хоккея не только в Удмуртии, но и в России. Ваше упорство и преданность делу заслуживают огромного уважения", - приводятся слова Бречалова. Президент спортивного клуба "Кузнечики" Андрей Кузнецов отметил, что чувствует поддержку на всех уровнях. "Мы близки к лидерам и конкурентам, потому что являемся частью большой команды. К кому бы мы ни обратились за помощью, к вам, в министерство по физической культуре и спорту, любое предприятие или учреждение, находим отклик и поддержку. Нам помогают с залами, площадками. Это позволяет делать важное дело и добиваться высоких результатов", - цитирует его пресс-служба. Глава Удмуртии подчеркнул, что люди остаются главным приоритетом в его работе. "Когда меня президент страны Владимир Владимирович Путин спрашивает, что для меня главное, я ему отвечаю, как и в 2019 году — это люди. Встречаешь людей, например, вас, которые даже вопреки, а не благодаря реализовывают такие важные проекты. Есть другие истории, всё даёшь, есть ресурс, а вот не идёт, не хотят и прочее. Но большинство, абсолютное большинство в Удмуртии — это потрясающие люди, которые своей инициативой, желанием меняют жизнь к лучшему", - сказал Бречалов на встрече. В пресс-службе добавили, что руководитель региона вручил благодарности главы Удмуртии за вклад в развитие физической культуры и адаптивного спорта в республике руководителям и тренерам спортивного клуба "Кузнечики" Андрею и Зиле Кузнецовым, Игорю Созонову, Андрею Максимову, Кириллу Константинову. "Все воспитанники спортивного клуба "Кузнечики", присутствующие на встрече, проявили себя и показали выдающиеся результаты на соревнованиях всех уровней. Они являются победителями и призёрами первенств и чемпионатов России по лыжным гонкам и биатлону, всероссийских турниров по футболу. Кроме того, мини-футбольная команда с синдромом Дауна, сформированная в 2021 году из ребят из Ижевска, Глазова и Игринского района, в июле стала победительницей всероссийского турнира "Кубок Солнца" в Санкт-Петербурге среди ребят до 17 лет. В мае этого года команда старше 18 лет стала обладательницей золота на всероссийском Кубке Федерации ЛИН", - говорится в релизе. Отмечается, что одним из стратегических направлений работы клуб выделил открытие секций в районах Удмуртии. В рамках этого планируется сотрудничество с региональной Федерацией лыжных гонок и местными спортивными школами. "Наша цель — сделать паралимпийский спорт доступнее, чтобы каждый ребёнок, независимо от возможностей, мог реализовать себя. Не все станут чемпионами, но каждый сможет найти себя через занятия физической культурой и спортом", — сказал Кузнецов. Клуб активно ведёт грантовую деятельность. Так, сейчас реализовывают проект "Велокузя", выигранный в Фонде президентских грантов. Благодаря ему организовали секцию по адаптивному велоспорту для детей и подростков с разными диагнозами, вовлекают новичков открытыми тренировками, проводят велозаезды с эстафетами и весёлыми стартами. "Кузнечики" также стали лауреатами региональной премии "Признание". На выигранные средства закупили 80 комплектов формы, а также лыжные сани для двух воспитанников, следует из сообщения.
https://ria.ru/20250731/brechalov-2032596152.html
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александр бречалов, фонд президентских грантов
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Фонд президентских грантов
Бречалов рассказал о чемпионах с ограниченными возможностями из Удмуртии

Бречалов рассказал о спортсменах с ограниченными возможностями из Удмуртии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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УФА, 6 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с региональными чемпионами-спортсменами с ограниченными возможностями и их тренерами, которые пригласили его на благотворительный забег.
"Были в гостях чемпионы – спортсмены не с ограниченными, а с безграничными возможностями. В прошлом году участники спортклуба "Кузнечики" 15 раз выезжали на всероссийские старты и привезли в Удмуртию 52! медали. В клубе 120 детей и взрослых с ДЦП, поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями. Занимаются адаптивным футболом, лыжными гонками, биатлоном и велоспортом", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
По его словам, клуб "Кузнечики" тренируется в Ижевске и Глазове. Планирует организовать занятия в других районах, чтобы как можно больше особенных детей и взрослых нашли для себя новые возможности в спорте. "Договорились, что 4 октября вместе с ребятами встретимся на набережной – будет благотворительный забег "Бегу с Кузнечиками". Прибегайте, друзья. Таких чемпионов нельзя не поддержать", - сообщил Бречалов.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что Бречалов встретился с воспитанниками и наставниками спортивного клуба "Кузнечики", встреча была приурочена ко Дню физкультурника. Участники обсудили достижения спортсменов и дальнейшие планы клуба, в котором тренируются дети и взрослые с ДЦП, поражениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями.
"Ваши результаты впечатляют. Только за прошлый год 52 награды на всероссийских соревнованиях. Особенно ценно, что Андрей Кузнецов (президент спортклуба " Кузнечики" - ред.) продолжает дело своего отца, Кузнецова Виктора Николаевича, стоявшего у истоков следж-хоккея не только в Удмуртии, но и в России. Ваше упорство и преданность делу заслуживают огромного уважения", - приводятся слова Бречалова.
Президент спортивного клуба "Кузнечики" Андрей Кузнецов отметил, что чувствует поддержку на всех уровнях. "Мы близки к лидерам и конкурентам, потому что являемся частью большой команды. К кому бы мы ни обратились за помощью, к вам, в министерство по физической культуре и спорту, любое предприятие или учреждение, находим отклик и поддержку. Нам помогают с залами, площадками. Это позволяет делать важное дело и добиваться высоких результатов", - цитирует его пресс-служба.
Глава Удмуртии подчеркнул, что люди остаются главным приоритетом в его работе. "Когда меня президент страны Владимир Владимирович Путин спрашивает, что для меня главное, я ему отвечаю, как и в 2019 году — это люди. Встречаешь людей, например, вас, которые даже вопреки, а не благодаря реализовывают такие важные проекты. Есть другие истории, всё даёшь, есть ресурс, а вот не идёт, не хотят и прочее. Но большинство, абсолютное большинство в Удмуртии — это потрясающие люди, которые своей инициативой, желанием меняют жизнь к лучшему", - сказал Бречалов на встрече.
В пресс-службе добавили, что руководитель региона вручил благодарности главы Удмуртии за вклад в развитие физической культуры и адаптивного спорта в республике руководителям и тренерам спортивного клуба "Кузнечики" Андрею и Зиле Кузнецовым, Игорю Созонову, Андрею Максимову, Кириллу Константинову.
"Все воспитанники спортивного клуба "Кузнечики", присутствующие на встрече, проявили себя и показали выдающиеся результаты на соревнованиях всех уровней. Они являются победителями и призёрами первенств и чемпионатов России по лыжным гонкам и биатлону, всероссийских турниров по футболу. Кроме того, мини-футбольная команда с синдромом Дауна, сформированная в 2021 году из ребят из Ижевска, Глазова и Игринского района, в июле стала победительницей всероссийского турнира "Кубок Солнца" в Санкт-Петербурге среди ребят до 17 лет. В мае этого года команда старше 18 лет стала обладательницей золота на всероссийском Кубке Федерации ЛИН", - говорится в релизе.
Отмечается, что одним из стратегических направлений работы клуб выделил открытие секций в районах Удмуртии. В рамках этого планируется сотрудничество с региональной Федерацией лыжных гонок и местными спортивными школами. "Наша цель — сделать паралимпийский спорт доступнее, чтобы каждый ребёнок, независимо от возможностей, мог реализовать себя. Не все станут чемпионами, но каждый сможет найти себя через занятия физической культурой и спортом", — сказал Кузнецов.
Клуб активно ведёт грантовую деятельность. Так, сейчас реализовывают проект "Велокузя", выигранный в Фонде президентских грантов. Благодаря ему организовали секцию по адаптивному велоспорту для детей и подростков с разными диагнозами, вовлекают новичков открытыми тренировками, проводят велозаезды с эстафетами и весёлыми стартами. "Кузнечики" также стали лауреатами региональной премии "Признание". На выигранные средства закупили 80 комплектов формы, а также лыжные сани для двух воспитанников, следует из сообщения.
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