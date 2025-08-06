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В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.08.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Горловку, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:22:00+03:00

2025-08-06T23:22:00+03:00

2025-08-06T23:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Горловку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя города. Еще один человек пострадал в результате детонации противопехотной мины "Лепесток". "Никитовский район: в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Черняховского ранен еще один мужчина 2003 года рождения", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. По данным ведомства, ВСУ в 20.15 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250805/pushilin-2033401747.html

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол