https://ria.ru/20250806/bpla-2033819930.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.08.2025
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Горловку, сообщили в управлении администрации главы и правительства... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T23:22:00+03:00
2025-08-06T23:22:00+03:00
2025-08-06T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Горловку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя города. Еще один человек пострадал в результате детонации противопехотной мины "Лепесток". "Никитовский район: в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Черняховского ранен еще один мужчина 2003 года рождения", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. По данным ведомства, ВСУ в 20.15 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250805/pushilin-2033401747.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА пострадал мирный житель
При сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ на Горловку пострадал мужчина