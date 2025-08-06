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Российский боец рассказал о ротации расчетов БПЛА ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 06.08.2025
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18:54 06.08.2025
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Российский боец рассказал о ротации расчетов БПЛА ВСУ в Часовом Яре
Российский боец рассказал о ротации расчетов БПЛА ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 06.08.2025
Российский боец рассказал о ротации расчетов БПЛА ВСУ в Часовом Яре
Простые украинские пехотные подразделения в районе Часова Яра не усиливают элитными расчетами БПЛА, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отдельного... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:54:00+03:00
2025-08-06T18:54:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Простые украинские пехотные подразделения в районе Часова Яра не усиливают элитными расчетами БПЛА, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки ВС РФ, с позывным "Миссионер". "На моей практике опыт показал, что в зависимости от уровня подразделений пехоты придаются такого же уровня подразделения и БПЛА. То есть, соответственно, если это какие-то простые пехотные подразделения не элитного характера, соответственно, и БПЛА у них такие же. Если это подразделения более элитного уровня, соответственно, и БПЛА придаются им такие же", - сказал "Миссионер". Собеседник агентства отметил, что во время наблюдения за противником можно определить, когда у расчетов БПЛА ротация и на место одного подразделения приходит другое. По его словам, это можно определить по уровню пилотирования и боевой работы расчетов. "Эта практика показала, что, видимо, можно вычислить ротацию у противника даже по БПЛА, то есть даже по манере их "вождения" в воздухе, манере слежки, манере поражения цели можно понять, когда заступает та или иная категория пилотов, расчетов", - подытожил командир.
https://ria.ru/20250806/ubiystva-2033657935.html
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безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал о ротации расчетов БПЛА ВСУ в Часовом Яре

ВСУ в районе Часова Яра не усиливают элитными расчетами БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Простые украинские пехотные подразделения в районе Часова Яра не усиливают элитными расчетами БПЛА, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки ВС РФ, с позывным "Миссионер".
"На моей практике опыт показал, что в зависимости от уровня подразделений пехоты придаются такого же уровня подразделения и БПЛА. То есть, соответственно, если это какие-то простые пехотные подразделения не элитного характера, соответственно, и БПЛА у них такие же. Если это подразделения более элитного уровня, соответственно, и БПЛА придаются им такие же", - сказал "Миссионер".
Собеседник агентства отметил, что во время наблюдения за противником можно определить, когда у расчетов БПЛА ротация и на место одного подразделения приходит другое. По его словам, это можно определить по уровню пилотирования и боевой работы расчетов.
"Эта практика показала, что, видимо, можно вычислить ротацию у противника даже по БПЛА, то есть даже по манере их "вождения" в воздухе, манере слежки, манере поражения цели можно понять, когда заступает та или иная категория пилотов, расчетов", - подытожил командир.
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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