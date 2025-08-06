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Украинский беспилотник атаковал центр Горловки
Украинский беспилотник атаковал центр Горловки - РИА Новости, 06.08.2025
Украинский беспилотник атаковал центр Горловки
Украинский беспилотник атаковал центр Горловки в ДНР, в результате повреждения получило одно из домостроений, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:53:00+03:00
2025-08-06T16:53:00+03:00
2025-08-06T16:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал центр Горловки в ДНР, в результате повреждения получило одно из домостроений, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА украинских террористов в центре Горловки повреждено одно из домостроений", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 15.15 атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинский беспилотник атаковал центр Горловки
Мэр Приходько: БПЛА ВСУ атаковал центр Горловки, повреждено домостроение