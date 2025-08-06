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Украинский беспилотник атаковал центр Горловки

Украинский беспилотник атаковал центр Горловки - РИА Новости, 06.08.2025

Украинский беспилотник атаковал центр Горловки

Украинский беспилотник атаковал центр Горловки в ДНР, в результате повреждения получило одно из домостроений, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:53:00+03:00

2025-08-06T16:53:00+03:00

2025-08-06T16:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал центр Горловки в ДНР, в результате повреждения получило одно из домостроений, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА украинских террористов в центре Горловки повреждено одно из домостроений", - написал Приходько в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 15.15 атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033137797.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол