Рейтинг@Mail.ru
Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/bombardirovki-2033594304.html
Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 06.08.2025
Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Ядерные удары, которые США нанесли в августе 1945 года по японским городам Хиросима и Нагасаки, должны служить напоминанием о разрушительной силе ядерного... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:23:00+03:00
2025-08-06T03:23:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143134/30/1431343029_0:536:1543:1404_1920x0_80_0_0_c7495242bf1aec07d42240abd77518a8.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Ядерные удары, которые США нанесли в августе 1945 года по японским городам Хиросима и Нагасаки, должны служить напоминанием о разрушительной силе ядерного оружия, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор американской правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова. "Лично я очень жалею, что наша страна решила применить ядерные бомбы в Японии. На мой взгляд, это показывает, что все мы должны помнить о разрушительной силе такого оружия, а также о том, что нынешние бомбы гораздо мощнее", - сказала Кордова. В августе 1945 года американские ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В общей сложности взрывы унесли жизни свыше 200 тысяч человек, в основном, мирных граждан. В память о них в обоих городах 6 и 9 августа устраиваются траурные церемонии. Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) создан для защиты прав и поддержки тех, кто пострадал от первого испытания ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити", которое было осуществлено в районе Аламогордо в американском штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен" Кордова призналась, что чувствует личную взаимосвязь с жителями Хиросимы и Нагасаки, поскольку сама и многие ее родственники пострадали в результате ядерного испытания. "Бомба в Нагасаки представляла собой более мощный аналог "Тринити", так что здесь у нас есть прямая взаимосвязь. В бомбе, которую сбросили на Хиросиму, был использован тот же механизм, что и в "Тринити", и он тоже изготавливался здесь. "Проект Манхэттен" осуществлялся в нашем штате Нью-Мексико, и вся эра ядерного оружия начиналась здесь", - сказала она. Кордова подчеркнула, что не разделяет распространенную в США точку зрения о том, что ядерные бомбардировки были необходимы для разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. "Я не разделяю это мнение. На мой взгляд, это уже сложившаяся за многие годы позиция, но я считаю, что в наши дни существуют и другие точки зрения", - сказала Кордова. По ее мнению, спустя 80 лет после трагедии Хиросимы и Нагасаки, люди могут посмотреть на те события с другого ракурса и мыслить более объективно.
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033593947.html
https://ria.ru/20250803/khirosima-2033051689.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143134/30/1431343029_0:217:1543:1374_1920x0_80_0_0_5bef70137dab3b3f8d023b3cb2a56cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США
Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Кордова: бомбардировки Хиросимы и Нагасаки напоминают о разрушительной силе ЯО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАтомный взрыв в Японии
Атомный взрыв в Японии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Атомный взрыв в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Ядерные удары, которые США нанесли в августе 1945 года по японским городам Хиросима и Нагасаки, должны служить напоминанием о разрушительной силе ядерного оружия, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор американской правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова.
"Лично я очень жалею, что наша страна решила применить ядерные бомбы в Японии. На мой взгляд, это показывает, что все мы должны помнить о разрушительной силе такого оружия, а также о том, что нынешние бомбы гораздо мощнее", - сказала Кордова.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться
Вчера, 03:20
В августе 1945 года американские ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В общей сложности взрывы унесли жизни свыше 200 тысяч человек, в основном, мирных граждан. В память о них в обоих городах 6 и 9 августа устраиваются траурные церемонии.
Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) создан для защиты прав и поддержки тех, кто пострадал от первого испытания ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити", которое было осуществлено в районе Аламогордо в американском штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен"
Кордова призналась, что чувствует личную взаимосвязь с жителями Хиросимы и Нагасаки, поскольку сама и многие ее родственники пострадали в результате ядерного испытания.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Вчера, 03:19
"Бомба в Нагасаки представляла собой более мощный аналог "Тринити", так что здесь у нас есть прямая взаимосвязь. В бомбе, которую сбросили на Хиросиму, был использован тот же механизм, что и в "Тринити", и он тоже изготавливался здесь. "Проект Манхэттен" осуществлялся в нашем штате Нью-Мексико, и вся эра ядерного оружия начиналась здесь", - сказала она.
Кордова подчеркнула, что не разделяет распространенную в США точку зрения о том, что ядерные бомбардировки были необходимы для разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны.
"Я не разделяю это мнение. На мой взгляд, это уже сложившаяся за многие годы позиция, но я считаю, что в наши дни существуют и другие точки зрения", - сказала Кордова.
По ее мнению, спустя 80 лет после трагедии Хиросимы и Нагасаки, люди могут посмотреть на те события с другого ракурса и мыслить более объективно.
Мемориал мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира
3 августа, 05:22
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала