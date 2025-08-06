https://ria.ru/20250806/bombardirovki-2033594304.html

Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 06.08.2025

Активист рассказала о значении ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Ядерные удары, которые США нанесли в августе 1945 года по японским городам Хиросима и Нагасаки, должны служить напоминанием о разрушительной силе ядерного... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:23:00+03:00

2025-08-06T03:23:00+03:00

2025-08-06T03:23:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Ядерные удары, которые США нанесли в августе 1945 года по японским городам Хиросима и Нагасаки, должны служить напоминанием о разрушительной силе ядерного оружия, заявила РИА Новости соучредитель и исполнительный директор американской правозащитной организации Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) Тина Кордова. "Лично я очень жалею, что наша страна решила применить ядерные бомбы в Японии. На мой взгляд, это показывает, что все мы должны помнить о разрушительной силе такого оружия, а также о том, что нынешние бомбы гораздо мощнее", - сказала Кордова. В августе 1945 года американские ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В общей сложности взрывы унесли жизни свыше 200 тысяч человек, в основном, мирных граждан. В память о них в обоих городах 6 и 9 августа устраиваются траурные церемонии. Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) создан для защиты прав и поддержки тех, кто пострадал от первого испытания ядерной бомбы под кодовым названием "Тринити", которое было осуществлено в районе Аламогордо в американском штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках "Проекта Манхэттен" Кордова призналась, что чувствует личную взаимосвязь с жителями Хиросимы и Нагасаки, поскольку сама и многие ее родственники пострадали в результате ядерного испытания. "Бомба в Нагасаки представляла собой более мощный аналог "Тринити", так что здесь у нас есть прямая взаимосвязь. В бомбе, которую сбросили на Хиросиму, был использован тот же механизм, что и в "Тринити", и он тоже изготавливался здесь. "Проект Манхэттен" осуществлялся в нашем штате Нью-Мексико, и вся эра ядерного оружия начиналась здесь", - сказала она. Кордова подчеркнула, что не разделяет распространенную в США точку зрения о том, что ядерные бомбардировки были необходимы для разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. "Я не разделяю это мнение. На мой взгляд, это уже сложившаяся за многие годы позиция, но я считаю, что в наши дни существуют и другие точки зрения", - сказала Кордова. По ее мнению, спустя 80 лет после трагедии Хиросимы и Нагасаки, люди могут посмотреть на те события с другого ракурса и мыслить более объективно.

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033593947.html

https://ria.ru/20250803/khirosima-2033051689.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша