В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"

Легионеллез, или "болезнь легионеров", — острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями легионеллы. Впервые его выявили в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона — ветеранской организации, созданной после окончания Первой мировой войны.

Попадая в дыхательные пути, легионелла вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины пока нет, но ранняя диагностика и лечение антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания.