В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"
NBC: в Нью-Йорке третий человек умер от легионеллеза
© Getty Images / NurPhoto/John LamparskiСотрудник скорой помощи в Нью-Йорке
© Getty Images / NurPhoto/John Lamparski
Сотрудник скорой помощи в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Нью-Йорке число жертв легионеллеза достигло трех, еще 67 человек заразились, передает телеканал NBC.
"Заболевание было изначально выявлено 25 июля, с тех пор трое человек умерли и у 67 диагностировали болезнь", — сообщил городской департамент здравоохранения.
Там напомнили, что жителям затронутых инфекцией районов следует немедленно обращаться к врачу, если у них появились напоминающие грипп симптомы.
Легионеллез, или "болезнь легионеров", — острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями легионеллы. Впервые его выявили в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона — ветеранской организации, созданной после окончания Первой мировой войны.
Попадая в дыхательные пути, легионелла вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины пока нет, но ранняя диагностика и лечение антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания.
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