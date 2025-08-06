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В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров" - РИА Новости, 06.08.2025
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12:28 06.08.2025 (обновлено: 15:11 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/bolezn-2033679242.html
В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"
В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров" - РИА Новости, 06.08.2025
В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"
В Нью-Йорке число жертв легионеллеза достигло трех, еще 67 человек заразились, передает телеканал NBC. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:28:00+03:00
2025-08-06T15:11:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Нью-Йорке число жертв легионеллеза достигло трех, еще 67 человек заразились, передает телеканал NBC. "Заболевание было изначально выявлено 25 июля, с тех пор трое человек умерли и у 67 диагностировали болезнь", — сообщил городской департамент здравоохранения.Там напомнили, что жителям затронутых инфекцией районов следует немедленно обращаться к врачу, если у них появились напоминающие грипп симптомы. NBC отмечает, что случаи заражения зафиксировали в пяти зонах Гарлема с почтовыми кодами 10027, 10030, 10035, 10037 и 10039, а также в его окрестностях.
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в мире, нью-йорк (город), гарлем (манхэттен), nbc
В мире, Нью-Йорк (город), Гарлем (Манхэттен), NBC
В Нью-Йорке третий человек умер от "болезни легионеров"

NBC: в Нью-Йорке третий человек умер от легионеллеза

© Getty Images / NurPhoto/John LamparskiСотрудник скорой помощи в Нью-Йорке
Сотрудник скорой помощи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / NurPhoto/John Lamparski
Сотрудник скорой помощи в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Нью-Йорке число жертв легионеллеза достигло трех, еще 67 человек заразились, передает телеканал NBC.
"Заболевание было изначально выявлено 25 июля, с тех пор трое человек умерли и у 67 диагностировали болезнь", — сообщил городской департамент здравоохранения.
Там напомнили, что жителям затронутых инфекцией районов следует немедленно обращаться к врачу, если у них появились напоминающие грипп симптомы.
NBC отмечает, что случаи заражения зафиксировали в пяти зонах Гарлема с почтовыми кодами 10027, 10030, 10035, 10037 и 10039, а также в его окрестностях.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", — острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями легионеллы. Впервые его выявили в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона — ветеранской организации, созданной после окончания Первой мировой войны.

Попадая в дыхательные пути, легионелла вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины пока нет, но ранняя диагностика и лечение антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания.

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В миреНью-Йорк (город)Гарлем (Манхэттен)NBC
 
 
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