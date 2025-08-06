https://ria.ru/20250806/blumberg-2033814273.html

Делегация Швейцарии не надеется заключить сделку с США, пишет Bloomberg

Делегация Швейцарии не надеется заключить сделку с США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.08.2025

Делегация Швейцарии не надеется заключить сделку с США, пишет Bloomberg

Швейцарская делегация в США во главе с президентом страны Карин Келлер-Саттер не надеется на то, что им удастся заключить торговую сделку с Вашингтоном до... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:02:00+03:00

2025-08-06T22:02:00+03:00

2025-08-06T22:02:00+03:00

в мире

сша

швейцария

дональд трамп

таможенные пошлины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Швейцарская делегация в США во главе с президентом страны Карин Келлер-Саттер не надеется на то, что им удастся заключить торговую сделку с Вашингтоном до своего вылета в среду вечером, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Ранее правительство Швейцарии сообщало о том, что Келлер-Саттер и вице-президент Ги Пармелан едут в Вашингтон, чтобы представить властям США новое предложение по пошлинам. "Президент Швейцарии собирается покинуть Вашингтон без объявления какого-либо успеха в понижении 39-процентной пошлины, которую Дональд Трамп ввел в отношении ее страны... Делегация, возглавляемая Карин Келлер-Саттер, представила американским официальным лицам новое предложение... Они (делегация - ред.) не ждут заключения более хорошей для их страны сделки до того, как они уедут", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника агентства, в среду Келлер-Саттер встретилась с госсекретарем США Марко Рубио и обсудила с ним предложение швейцарской стороны. Отмечается, что самолет делегации вылетает из Вашингтона в среду вечером по местному времени. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Кроме того, депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

https://ria.ru/20250806/shvejtsarija-2033725646.html

https://ria.ru/20250806/shveytsariya-2033725981.html

https://ria.ru/20250804/shvejtsarija-2033293566.html

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в мире, сша, швейцария, дональд трамп, таможенные пошлины