https://ria.ru/20250806/bezdomnye-2033700528.html

Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье

Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье - РИА Новости, 06.08.2025

Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье

Семьи бездомных проводят в среду протестную акцию у мэрии Парижа, требуя предоставить жилье, примерно двести человек принимают в ней участие, передает... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:42:00+03:00

2025-08-06T13:42:00+03:00

2025-08-06T13:42:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Семьи бездомных проводят в среду протестную акцию у мэрии Парижа, требуя предоставить жилье, примерно двести человек принимают в ней участие, передает корреспондент РИА Новости. "В стране, как Франция, нет разделения, мы едины. Это свобода и равенство. Что значит равенство? Что люди без крова, без документов или с документами, дети или не дети, одинокие или беременные женщины имеют право на жилье", - поделилась с агентством мнением одна из участниц протеста. По ее словам, люди могут находиться во Франции уже десять лет и работать, однако им все равно приходится спать на стоянках или в метро. Акция началась еще накануне вечером по инициативе благотворительной ассоциации Utopia56. В рамках протеста семьи с маленькими детьми провели ночь перед мэрией. В четверг участники протеста скандируют и шумят, стуча пластиковыми бутылками. Как заявляют в ассоциации, власти, не принимая политических мер, перенаправляют ищущих жилье в их ассоциацию. В результате организация перегружена и испытывает нехватку волонтеров. Ассоциации все сложнее находить места для размещения бездомных или минимальные средства, чтобы люди могли просто выжить на улице.

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