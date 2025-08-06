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Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье - РИА Новости, 06.08.2025
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13:42 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/bezdomnye-2033700528.html
Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье
Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье - РИА Новости, 06.08.2025
Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье
Семьи бездомных проводят в среду протестную акцию у мэрии Парижа, требуя предоставить жилье, примерно двести человек принимают в ней участие, передает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:42:00+03:00
2025-08-06T13:42:00+03:00
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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Семьи бездомных проводят в среду протестную акцию у мэрии Парижа, требуя предоставить жилье, примерно двести человек принимают в ней участие, передает корреспондент РИА Новости. "В стране, как Франция, нет разделения, мы едины. Это свобода и равенство. Что значит равенство? Что люди без крова, без документов или с документами, дети или не дети, одинокие или беременные женщины имеют право на жилье", - поделилась с агентством мнением одна из участниц протеста. По ее словам, люди могут находиться во Франции уже десять лет и работать, однако им все равно приходится спать на стоянках или в метро. Акция началась еще накануне вечером по инициативе благотворительной ассоциации Utopia56. В рамках протеста семьи с маленькими детьми провели ночь перед мэрией. В четверг участники протеста скандируют и шумят, стуча пластиковыми бутылками. Как заявляют в ассоциации, власти, не принимая политических мер, перенаправляют ищущих жилье в их ассоциацию. В результате организация перегружена и испытывает нехватку волонтеров. Ассоциации все сложнее находить места для размещения бездомных или минимальные средства, чтобы люди могли просто выжить на улице.
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Сотни бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа, требуя жилье

Около 200 бездомных протестуют у мэрии Парижа с требованием предоставить жилье

© AP Photo / Aurelien Morissard Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа
 Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа
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ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Семьи бездомных проводят в среду протестную акцию у мэрии Парижа, требуя предоставить жилье, примерно двести человек принимают в ней участие, передает корреспондент РИА Новости.
"В стране, как Франция, нет разделения, мы едины. Это свобода и равенство. Что значит равенство? Что люди без крова, без документов или с документами, дети или не дети, одинокие или беременные женщины имеют право на жилье", - поделилась с агентством мнением одна из участниц протеста.
© AP Photo / Aurelien Morissard Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа
 Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Семьи бездомных проводят протестную акцию у мэрии Парижа
По ее словам, люди могут находиться во Франции уже десять лет и работать, однако им все равно приходится спать на стоянках или в метро.
Акция началась еще накануне вечером по инициативе благотворительной ассоциации Utopia56. В рамках протеста семьи с маленькими детьми провели ночь перед мэрией. В четверг участники протеста скандируют и шумят, стуча пластиковыми бутылками.
Как заявляют в ассоциации, власти, не принимая политических мер, перенаправляют ищущих жилье в их ассоциацию. В результате организация перегружена и испытывает нехватку волонтеров. Ассоциации все сложнее находить места для размещения бездомных или минимальные средства, чтобы люди могли просто выжить на улице.
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