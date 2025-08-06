https://ria.ru/20250806/bespilotniki-2033710223.html

Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника

Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025

Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника

Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:05:00+03:00

2025-08-06T14:05:00+03:00

2025-08-06T14:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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василий анохин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."В течение дня силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены еще три БПЛА на территории Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Утром в среду губернатор сообщал об одном подавленном РЭБ беспилотнике, в результате падения обломков пострадавших нет, незначительные повреждения получил промышленный объект, отмечал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, смоленская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, василий анохин