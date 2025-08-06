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Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника
Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:05:00+03:00
2025-08-06T14:05:00+03:00
2025-08-06T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
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вооруженные силы рф
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."В течение дня силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены еще три БПЛА на территории Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Утром в среду губернатор сообщал об одном подавленном РЭБ беспилотнике, в результате падения обломков пострадавших нет, незначительные повреждения получил промышленный объект, отмечал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Василий Анохин
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника
На территории Смоленской области силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 3 БПЛА ВСУ