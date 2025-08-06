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Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 06.08.2025 (обновлено: 14:15 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/bespilotniki-2033710223.html
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника
Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:05:00+03:00
2025-08-06T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."В течение дня силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены еще три БПЛА на территории Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Утром в среду губернатор сообщал об одном подавленном РЭБ беспилотнике, в результате падения обломков пострадавших нет, незначительные повреждения получил промышленный объект, отмечал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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безопасность, смоленская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Василий Анохин
Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника

На территории Смоленской области силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 3 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены три БПЛА на территории Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В течение дня силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены еще три БПЛА на территории Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Утром в среду губернатор сообщал об одном подавленном РЭБ беспилотнике, в результате падения обломков пострадавших нет, незначительные повреждения получил промышленный объект, отмечал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВасилий Анохин
 
 
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