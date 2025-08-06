https://ria.ru/20250806/bespilotniki-2033601436.html

В Ростовской области отразили атаку беспилотников, повреждены ЛЭП

В Ростовской области отразили атаку беспилотников, повреждены ЛЭП - РИА Новости, 06.08.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотников, повреждены ЛЭП

Атака украинских беспилотников отражена в нескольких районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:54:00+03:00

2025-08-06T05:54:00+03:00

2025-08-06T08:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

происшествия

каменск-шахтинский

тацинский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Атака украинских беспилотников отражена в нескольких районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах", — говорится в публикации.Врио главы региона добавил, что в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей. Также в станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы три семьи. Огонь оперативно потушен, никто из людей не пострадал, уточнил Слюсарь.Он отметил, что ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем.

https://ria.ru/20250806/naemniki-2033600359.html

ростовская область

каменск-шахтинский

тацинский район

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ростовская область, происшествия, каменск-шахтинский, тацинский район, юрий слюсарь