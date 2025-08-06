https://ria.ru/20250806/bespilotniki-2033586304.html

ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников

ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 06.08.2025

ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников

В период с 20.00 до 22.50 средства ПВО РФ уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:01:00+03:00

2025-08-06T00:01:00+03:00

2025-08-06T00:05:00+03:00

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безопасность

ростовская область

брянская область

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В период с 20.00 до 22.50 средства ПВО РФ уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Ростовской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250805/trevoga-2033585840.html

россия

ростовская область

брянская область

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россия, безопасность, ростовская область, брянская область