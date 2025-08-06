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ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:01 06.08.2025 (обновлено: 00:05 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/bespilotniki-2033586304.html
ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников
ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 06.08.2025
ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников
В период с 20.00 до 22.50 средства ПВО РФ уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T00:01:00+03:00
2025-08-06T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
ростовская область
брянская область
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В период с 20.00 до 22.50 средства ПВО РФ уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Ростовской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, ростовская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Ростовская область, Брянская область
ПВО вечером сбила шесть украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО вечером сбили шесть украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. В период с 20.00 до 22.50 средства ПВО РФ уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
"В период с 20.00 мск до 22.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Ростовской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьБрянская область
 
 
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