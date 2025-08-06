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Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025

Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области

Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в херсонских Алешках, повреждены крыша и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:44:00+03:00

2025-08-06T13:44:00+03:00

2025-08-06T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в херсонских Алешках, повреждены крыша и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12.30 удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, жертв и пострадавших нет.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо