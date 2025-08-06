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Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 06.08.2025 (обновлено: 13:46 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/bespilotnik-2033701221.html
Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области
Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области - РИА Новости, 06.08.2025
Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области
Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в херсонских Алешках, повреждены крыша и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:44:00+03:00
2025-08-06T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в херсонских Алешках, повреждены крыша и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12.30 удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, жертв и пострадавших нет.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо
Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области

Дрон ВСУ повредил крышу и окна операционного отделения больницы в Алёшках

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиАлешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
Алешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Алешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в херсонских Алешках, повреждены крыша и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12.30 удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиАлешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
Алешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Алешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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