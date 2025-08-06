Дрон ВСУ атаковал отделение больницы в Херсонской области
Дрон ВСУ повредил крышу и окна операционного отделения больницы в Алёшках
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиАлешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
Алешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал операционное отделение больницы в херсонских Алешках, повреждены крыша и окна, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12.30 удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиАлешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ
Алешкинская центральная районная больница после обстрела со стороны ВСУ