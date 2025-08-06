https://ria.ru/20250806/bespilotnik-2033605786.html

В Ростовской области БПЛА упал на дорогу

В Ростовской области БПЛА упал на дорогу - РИА Новости, 06.08.2025

В Ростовской области БПЛА упал на дорогу

Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области, движение перекрыто, вызвана саперная группа, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:23:00+03:00

2025-08-06T07:23:00+03:00

2025-08-06T07:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области, движение перекрыто, вызвана саперная группа, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Ранее Слюсарь сообщал, что атака БПЛА была отражена в нескольких районах Ростовской области, повреждены линии электропередачи, десятки домов остались без света. "По уточненной информации, в Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Для обезвреживания взрывного устройства вызвана саперная группа. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов переведены на электроснабжение по резервной схеме. "Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место направлена аварийная бригада. Главное, никто из людей не пострадал", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20250806/opasnost-2033601868.html

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происшествия, ростовская область, юрий слюсарь