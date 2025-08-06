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ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2025
ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:21:00+03:00
2025-08-06T07:21:00+03:00
2025-08-06T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей, а в станице Тацинской из-за возгорания травы возле дома эвакуировали три семьи. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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безопасность, брянская область, республика крым, юрий слюсарь , дмитрий песков, вооруженные силы украины, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Юрий Слюсарь , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воронежская область