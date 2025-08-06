https://ria.ru/20250806/bespiloniki-2033607452.html

ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник

ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2025

ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник

Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:21:00+03:00

2025-08-06T07:21:00+03:00

2025-08-06T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

республика крым

юрий слюсарь

дмитрий песков

вооруженные силы украины

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей, а в станице Тацинской из-за возгорания травы возле дома эвакуировали три семьи. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

республика крым

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, брянская область, республика крым, юрий слюсарь , дмитрий песков, вооруженные силы украины, воронежская область