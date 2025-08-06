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ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 06.08.2025 (обновлено: 09:06 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/bespiloniki-2033607452.html
ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник
ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 06.08.2025
ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник
Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:21:00+03:00
2025-08-06T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
юрий слюсарь
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воронежская область
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Военные ликвидировали:Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей, а в станице Тацинской из-за возгорания травы возле дома эвакуировали три семьи. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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брянская область
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безопасность, брянская область, республика крым, юрий слюсарь , дмитрий песков, вооруженные силы украины, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Юрий Слюсарь , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воронежская область

ПВО ночью сбила 51 украинский беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более полусотни дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
  • по 16 БПЛА — над Ростовской и Брянской областями;
  • 12 — над Крымом;
  • четыре — над Воронежской областью;
  • три дрона — над Орловской.
Как заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в хуторе Золотаревка из-за повреждения линии электропередачи без света остались почти 200 жителей, а в станице Тацинской из-за возгорания травы возле дома эвакуировали три семьи. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРеспублика КрымЮрий СлюсарьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВоронежская область
 
 
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